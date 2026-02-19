Bir ramazan geleneği ortaoyunu “Ödüllü” Müze Gazhane’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Anadolu’nun açık alanlarında, meydanlarda ve panayırlarda sahnelenen geleneksel ortaoyunu, hem çocukluğunu özleyen yetişkinleri hem de geleneksel sanatlarla tanışmak isteyen gençleri bir araya getiriyor.

Kavuklu ile Pişekar karakterleri etrafında dönen; taklitler, yanlış anlamalar, toplumsal hicivler ve kelime oyunlarıyla seyirciyi hem güldürüp hem düşündüren geleneksel Türk tiyatrosu formlarından “Ödüllü” isimli ortaoyunu Nihat Alpteki’nin yönetimiyle Müze Gazhane’de sahnelenecek.

Barış Çağatay Çakıroğlu, Burhan Yeşilyurt, Cihan Kurtaran, Çağlar Ozan Aksu, Gülsüm Alkan, Murat Üzen, Özgür Dağ, Seda Yılmaz, Serkan Bacak ve Yılmaz Aydın'ın rol aldığı oyun, 23 Şubat, 2, 9 ve 16 Mart tarihlerinde saat 20.00’de Müze Gazhane Meydan Sahne’de...

OYUN HAKKINDA

“Kavuklu bekârdır ve yine işsizdir. Pişekârla yıllar sonra karşılarlar, hal hatır sorulduktan sonra Kavuklu Pişekâr’dan kendisine bir iş bulmasını ister. Pişekâr da varlıklı bir aile dostunun yakın zamanda vefat ettiğini, bekar bir kızı olduğunu ve o kızın bileğini büken erkekle evleneceğini vaat ettiğini söyler. Hikâye bu ya kızın kolunda efsunlu bir pazuband vardır. Kavuklu hemen niyetini ortaya koyar. Kız ile buluşturulur, kız ile kavuklu birbirine vurulur, hemen bilek güreşine tutuşurlar derken herkesin bileğini büken kız kavukluya yenilir. Anne bu durumdan pek hoşnut olmaz. Kız da kavuklunun kendisi için mücadele edip etmeyeceğini ölçmek için pehlivanlarla güreş yapmasını ister. Bu güreş için bir para ödülü konulur. Pişekâr ünlü pehlivanlara mektup yazar ve sırayla pehlivanlar gelmeye başlar; kavuklu sevdiği kıza, pehlivanlar da para ödülüne kavuşmak için güreşe tutuşurlar. Arnavut, Yahudi, Acem, Laz, Kayserili, Matiz gelir ve bizim Kavuklu hepsini tesadüfen! tuşa getirerek yener. Peki, âşıklar kavuşur mu, pehlivanlar para ödülünü nasıl alır?