‘Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933’ eserine uluslararası ödül

Uluslararası mimarlık dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan UIA Dünya Mimarlık Kongresi Barselona 2026, önemli bir ödül törenine ev sahipliği yaptı. Uluslararası Mimarlık Eleştirmenleri Komitesi (CICA), dün Barselona Tasarım Merkezi'nde (Design Hub) gerçekleştirdiği açık oturumun ardından bu yılın en iyi mimarlık yayınlarını ve çalışmalarını ilan etti. Çok sayıda uluslararası başvurunun incelendiği değerlendirme sürecinde jüri, üstün nitelikleriyle öne çıkan çalışmaları ödüllendirdi. CICA Julius Posener Sergi Kataloğu Ödülü kategorisinde, Türkiye mimarlık tarih yazımı açısından önem taşıyan bir çalışma uluslararası alanda taçlandırıldı.

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERGİ AÇILACAK

Ali Cengizkan ve Müge Cengizkan’ın editör olarak imza attığı, Koç Üniversitesi Yayınları (2022) tarafından yayımlanan “The Construction of a New City: Ankara 1923-1933” (Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933) kitabı, jüri tarafından Mansiyon Ödülü’ne değer görüldü. Cumhuriyet'in erken döneminde başkentin kuruluşunun ilk on yılındaki yapılaşma, modernleşme ve Ankara'nın kurulum tarihine yakından bakan serginin kataloğu, araştırma titizliği övülerek uluslararası jürinin de takdirini topladı. 2019 yılında Ankara Cermodern’de, 2025 yılında İstanbul Gazhane’de açılan sergi, Eylül 2026’da Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yeniden izleyicisi ile buluşacak.

BİRÇOK ESER ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Diğer kategorilerde ödül alan yayınlar ise şöyle duyuruldu:

. CICA Bruno Zevi Book Award 2026

Tavares, André: Vitruvius Without Text, The Biography of a Book, gta Verlag, Zurich 2023.

. CICA Julius Posener Exhibition Catalogue Award 2026

Baumann, Céline (ed.); Crepon, Jana; Delnon, Julie; Descombes, Georges; Stadler, Hilar; Viganò, Paola: Ramification, Museum im Bellpark, Kriens 2025.

. CICA Pierre Vago Journalism Award 2026

Papastergiou, Christos: Junk Playgrounds. The “Anti-Aesthetics” of Play in Post-World War II Playground Design, sITA, Vol. 8, Ion Mincu University Press, Bucharest 2020.

Baptista, Luís Santiago; Machado e Moura, Carlos; Alves, Vítor: Mapping: The Field of Criticism Since 1968, J-A # 261, Ordem dos Arquitectos (Portuguese Architects Association), Portugal 2022.