‘Bir Yaz Gecesi Festivali’ başlıyor...
#BelgeselFilmKuşağı kapsamında hazırladığı ‘Aşk, İsyan ve Özgürlük’ adlı seçkiyi Haziran ayında seyirciyle buluşturan Kundura Sinema, Ağustos ayında ise ‘Bir Yaz Gecesi Festivali’ni düzenleyecek.
Bu sene 7'ncisi düzenlenen Bir Yaz Gecesi Festivali küratörlüğünü Beykoz Kundura Kültür ve Sanat Direktörü S. Buse Yıldırım üstleniyor. Festival bu sene Oscar ve Grammy ödüllü İtalyan besteci Nino Rota’dan ilham alıyor. Müziklerinde usta bestecinin imzası olan beş klasik filmi restore edilmiş kopyalarıyla yeniden seyirciyle buluşturan festivalin açılışı ve kapanışında Federico Fellini’nin Altın Palmiye ödüllü filmi Tatlı Hayat (La Dolce Vita, 1960) gösterilecek. Fellini’nin Sekiz Buçuk‘u (8 ½, 1963), René Clément’in Kızgın Güneş‘i (Plein Soleil, 1960), Francis Ford Coppola’nın Baba (The Godfather, 1972) ve Baba 2 (The Godfather Part II, 1974) filmleri de festivalin ‘Restore Klasikler’ seçkisinde.
Festival bu yıl 4 Ağustos tarihinde başlayacak. Festivalin açılış filmi ise Tatlı Hayat.
BİR YAZ GECESİ FESTİVAL PROGRAMI
Tatlı Hayat: 4 Ağustos, 21:00
8½: 5 Ağustos, 21:00
KIZGIN GÜNEŞ: 6 Ağustos, 21:00
Frank Bockius İle Sirk Filmleri: 11 Ağustos, 21:00
Korhan Futaci İle ‘Bilinmeyen’: 12 Ağustos, 21:00
Islandman ( Feat. Okay Temiz) İle ‘Sirkin Kralı’: 13 Ağustos, 21:00
Baba: 18 Ağustos, 21:00
Baba II: 19 Ağustos, 21:00
Tatlı Hayat:20 Ağustos, 21:00
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