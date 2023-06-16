Yayınlanma: 16.06.2023 - 18:06

Güncelleme: 16.06.2023 - 18:06

Kundura Sinema ve Sahne’nin bu yıl yedincisini düzenleyeceği Bir Yaz Gecesi Festivali’nin ‘Restore Klasikler’ seçkisi belli oldu. 4-20 Ağustos’ta Beykoz Kundura’da düzenlenecek programın odağında Oscar ve Grammy ödüllü İtalyan besteci Nino Rota var. ‘Restore Klasikler’ seçkisi açıklanan festival, bu yıl Oscar ve Grammy ödüllü İtalyan besteci Nino Rota’yı odağına alırken müziklerinde Rota’nın imzası bulunan beş klasik filmi restore edilmiş kopyalarıyla yeniden seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

RESTORE KLASİKLER

Tatlı Hayat

4 Ağustos ve 20 Ağustos 21:00'de Nino Rota’nın çok sayıda proje için bir araya geldiği Federico Fellini iki filmiyle festivalde yer alıyor. Fellini’nin Altın Palmiye ödüllü filmi Tatlı Hayat‘ın (La Dolce Vita, 1960) gösterimiyle kapılarını açacak festival kapanışı da aynı filmle yapacak.

Sekiz Buçuk

5 Ağustos 21:00'de usta yönetmenin klasik kabul edilen filmlerinden Sekiz Buçuk‘un (8 ½, 1963) da festivalde yer alacak.

Kızgın Güneş

6 Ağustos 21:00'de Patricia Highsmith’in ‘Yetenekli Bay Ripley’inden uyarlanan ve başrolünde Alain Delon’un yer aldığı René Clément’in Kızgın Güneş‘i (Plein Soleil, 1960) de yer alıyor.

The Godfather

18 Ağustos 21:00'de festival sinema tarihinin en önemli üçlemelerinden Baba’nın (The Godfather) ilk iki filmini de seyirciyle buluşturuyor.

The Godfather 2

19 Ağustos 21:00'de Mario Puzo’nun aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola’nın oturduğu Baba (The Godfather, 1972) 50. yılına özel geçen sene restore edilen kopyasıyla programda yer alırken pek çok eleştirmenin sinema tarihinin en iyi devam filmi olarak nitelediği Baba 2 (The Godfather Part II, 1974) de festival kapsamında görülebilecek.