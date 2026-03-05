Biter bitmez başa sarıp ipuçlarını tekrar aratacak: Sinema tarihinin en zekice 10 ters köşe filmi...

Sinemada bir filmi izlerken katilin veya sonun ne olacağını tahmin etmek izleyiciye her zaman bir tatmin duygusu verir. Ancak bazı filmler vardır ki, kurgusuyla resmen alay eder. İşte son jenerik akarken sizi koltuğa çivileyecek filmler...

1. The Prestige (Prestij - 2006) Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson gibi yıldızları bir araya getiren "The Prestige", 19. yüzyılın sonlarında Londra'da yaşayan iki rakip sihirbazın, birbirlerini alt etmek ve en büyük illüzyonu yaratmak için sınırları ne kadar zorlayabileceğini anlatır.

2. Se7en (Yedi - 1995) David Fincher'ın karanlık zihninden çıkan ve "Se7en" (Yedi), başrollerini Brad Pitt, Morgan Freeman ve Kevin Spacey'nin paylaştığı bir gerilim şaheseri olarak öne çıkar.

3. The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler - 1995) Bryan Singer tarafından yönetilen ve Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Benicio Del Toro'nun oyunculuklarıyla devleştiği "The Usual Suspects" (Olağan Şüpheliler), büyük bir tekne patlamasından sağ kurtulan engelli bir dolandırıcının, polise verdiği ifade üzerinden suç dünyasının efsanevi ismi Keyser Söze'nin hikayesini dinletir.

4. Memento (Akıl Defteri - 2000) Yönetmen Christopher Nolan'ın sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdığı "Memento" (Akıl Defteri), Guy Pearce, Carrie-Anne Moss ve Joe Pantoliano'yu başrollerde buluşturur. Yaşadığı bir saldırı sonucu kısa süreli hafıza kaybı hastalığına yakalanan bir adamın, vücuduna yaptırdığı dövmeler ve çektiği polaroid fotoğraflar yardımıyla karısının katilini bulma çabasını anlatır.

5. Oldboy (İhtiyar Delikanlı - 2003) Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook'un imzasını taşıyan ve Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong'un efsanevi performanslar sergilediği "Oldboy", sinema tarihinin en sarsıcı intikam öykülerinden birini işler. Hiçbir sebep gösterilmeden ve kim olduğunu bilmediği kişilerce 15 yıl boyunca penceresiz bir odada hapsedilen bir adamın, serbest bırakıldıktan sonraki kanlı intikam arayışını konu alır.

6. Shutter Island (Zindan Adası - 2010) Martin Scorsese'nin yönettiği ve Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo ile Ben Kingsley'nin başrollerini üstlendiği "Shutter Island" (Zindan Adası), izleyiciyi karanlık bir paranoyanın içine çeker. İki polis müfettişinin, tehlikeli akıl hastalarının tutulduğu izole bir adadaki hastaneden gizemli bir şekilde kaybolan bir kadını araştırmasını konu edinir.

7. The Sixth Sense (Altıncı His - 1999) M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği ve Bruce Willis, Haley Joel Osment ile Toni Collette'in rol aldığı "The Sixth Sense" (Altıncı His), popüler kültüre kazandırdığı repliklerle hafızalara kazınır. Ölüleri görebildiğini iddia eden sorunlu bir çocukla, onun bu travmasını çözmeye çalışan ve geçmişte yaptığı hataları telafi etmek isteyen bir çocuk psikoloğunun gerilim dolu hikayesini anlatır.

8. Gone Girl (Kayıp Kız - 2014) Usta yönetmen David Fincher filmi "Gone Girl" (Kayıp Kız), Ben Affleck ve Rosamund Pike'ın sürükleyici oyunculuklarıyla ekrana yansır. Beşinci evlilik yıldönümlerinde karısının aniden ortadan kaybolmasıyla bir anda tüm ülkenin nefret ettiği bir cinayet zanlısına dönüşen kocasının hikayesini işler.

9. Arrival (Geliş - 2016) Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker'ın başrolleri paylaştığı "Arrival" (Geliş), bilimkurgu türüne yepyeni bir soluk getirir. Dünyanın farklı noktalarına inen devasa uzay gemilerindeki dünya dışı varlıkların amacını anlamak ve onlarla iletişim kurmak için ordu tarafından göreve çağrılan bir dilbilimcinin çabasını gösterir.