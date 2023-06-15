Bitlis Kitap Fuarı'na opera damgası

Yayınlanma: 15.06.2023 - 19:16

Güncelleme: 15.06.2023 - 19:16

Edebiyat ve güncel konular dışında Bitlis’in tarihi, tarımı, balcılığı ve iklimin de konuşulduğu fuar Grup Arafane konseriyle sona erdi. Tenör Aykut Yılmaz ve piyanist Şenay Yılmaz Tarihi İhlasiye Medresesi’nde verdiği konserde dinleyicileri arya ve napoliten ile buluşturdu. Yöresel türküler Tenör Aykut Yılmaz tarafından yeniden yorumlandı.

BETAV tarafından düzenlenen; Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından da desteklenen kitap fuarının ilk günü BETAV Başkanı Hasan Dalkıran, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın konuşmalarıyla başlamış, Ahmet Selçuk İlkan konseriyle sona ermişti.

BETAV Başkanı Hasan Dalkıran, BETAV’ın 35. yılını da tamamladığını söyleyerek; “6 bin yıllık tarihe sahip kentimizde ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören kitap fuarının ikincisini gelenekselleşme hedefi ile bu yıl düzenliyoruz. BETAV, halkıyla, valiliği, belediyesi ve üniversitesiyle bir araya gelmiş büyük bir güç olan BETAV 35 yıldır ticareti ve siyaseti bünyesine sokmayan bir kuruluştur. Bu yaklaşıma uygun olarak düzenlediğimiz kitap fuarımızın Bitlis’e katkı sunmasını, özellikle çocukların ve gençlerin kitaba ilgilerinin artmasını istiyoruz.” diye konuşmuştu.

FUAR SÖYLEŞİLERLE DEVAM ETTİ

Çocuk resim atolyesi, çocuk tiyatroları ve çocuk drama etkinlikleri binlerce Bitlisli çocukla buluştu. Pelin Batu, Av. Rezan Epözdemir, Müfit Can Saçıntı, Işıl Işık, Murat Tavlı, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Nebil Özgentürk, Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Şeyhmus Diken, Nurullah Genç, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, Halit Ertuğrul, Serdar Tuncer, Raci Uğurlu, Birsen İnal, Mahsenem Yazal, Nezahat Yeniçeri, Doç. Dr. Mete Kazaz, Hacı Mehmet Duranoğlu, Nejla Tiyanşan, Ali Sefunç, Mehmet Emin Korkmaz, Törehan Serdar ve Ergin Güven söyleşilerine yüzlerce Bitlisli katıldı.

TARİHİ İHLASİYE MEDRESESİ’NDE ARYA RÜZGARI

Tenör Aykut Yılmaz ve kızı piyanist Şenay Yılmaz tarihi Ihlasiye Medresesi’nde napoliten ile başladıkları konseri Bitlis’te Beş Minareyle bitirdi. TRT Sanatçısı Sabahat Aslan, Ziya Eren Müzik Lisesi Korusu, Kemal Yılmaz ve Cesim Oto konserlerinde binlerce Bitlisli coştu.

FUARDA KAPANIŞINI GRUP ARAFANE YAPTI

BETAV tarafından düzenlenen kitap fuarının son gününe korku hikayeleri yazarı Işıl Işık damga vurdu. İmza gününde yüzlerce Bitlisli uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, Vehbi Vakkasoğlu, Şair Cengiz Şağban söyleşileri sonrası fuar Grup Arafane’nin yöresel türkü ziyafetiyle ve halaylarla sona erdi.