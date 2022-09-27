Bitlis'te kadınlar 'Geçmişten Bugüne Anadolu Kıyafetlerimiz' defilesinde buluştu

27 Eylül 2022 Salı, 16:45

Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği organizasyonunda Türkiye'nin 41 ilinden kadınlar Bitlis'te defile için bir araya geldi.

Bitlis Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Genel Sekreter Muhammed Sami Belet, Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferahdiba Zeydan, kadın STK temsilcileri ve 41 ilden gelen kadın dernekleri temsilcileri katıldı.





SELÇUKLU'DAN OSMANLI'YA KADIN KIYAFETLERİ



Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferahdiba Zeydan ise farklı illerden gelen kadın derneklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle dedi:

"Şırnak’ta başlayan ve farklı illerde de uygulanan 'Anadolu Kadınları Defilesi' bugün Bitlis’te de sergilenecek. Batıdan bakıldığında Bitlis’e gelmek istemeyenlerin bugün burada buluştuğunu görüyoruz. Artık gönül rahatlığıyla bölgeye gelerek huzur içinde gezilebilecek yerleri gezebilirsiniz. Huzurun sağlanmasında emeği geçenlere ve buraya kadar gelerek bizlere destek olan kadın derneklerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından Selçuklu’dan Osmanlı’ya, savaş yılarından günümüze kadar kadınların diktikleri kıyafetleri giyen mankenler, yaptıkları defile ile göz doldurdu. Program sonunda defileye destek verenlere çeşitli hediyeler verildi.