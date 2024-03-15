BKM'den tarihi bir yolculuk: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi geliyor...

Yayınlanma: 15.03.2024 - 21:54

Güncelleme: 15.03.2024 - 21:54

BKM'nin heyecanla beklenen büyük projesi "Bir Cumhuriyet Şarkısı" için oyuncu kadrosu nihayet belli oldu. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturacağı film, 1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutacak.

Salih Bademci, ilk Türk operasının bestecisi ve Devlet Sanatçısı unvanını alan Ahmet Adnan Saygun'u, Ahmet Rıfat Şungar yazar, sinemacı ve heykeltıraş Münir Hayri Egeli'yi, Okan Yalabık İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör'ü, Birce Akalay ilk Türk opera sanatçısı kadın olan Nimet Vahide Hanım'ı ve Ertan Saban Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Saygun'un eşi Mediha Hanım rolünde Melis Sezen, Nükhet karakteriyle Şifanur Gül, Süleyman karakteriyle Mehmet Özgür ve sürpriz bir rolle Bensu Soral da yer alıyor.

Uzun süren hazırlık çalışmalarının ardından "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin bu hafta sonu sete çıkması planlanıyor. Film, aylar süren mekân, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından, bu yılın sonuna doğru sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.