Ari Aster'in yeni filmi 'Eddington' yıldızlar geçidi gibi... Pedro Pascal da kadroya dahil oldu
Ünlü gerilim ve korku filmi yönetmeni Ari Aster, yeni filmi Eddington'un yapımına bu hafta başlıyor. Filmde Emma Stone, Joaquin Phoenix gibi ünlü isimlerle çalışacak Aster, son olarak filmin kadrosuna Pedro Pascal'ı kattı.
Ritüel, Ayin ve Dream Scenario gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Ari Aster, yeni filmi Eddington için güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturdu. Aster, yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği filmde, Emma Stone, Joaquin Phoenix ve Pedro Pascal ile çalışacak.
Gelecek sene yayımlanması beklenen filmde ayrıca Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward ve Clifton Collins Jr. de rol alacak.
FİLMİN KONUSU MERAK EDİLİYOR
Korku ve gerilim filmleri ile bilinen yönetmen Ari Aster'in yapımına başlayacağı Eddington filminin konusu da merak ediliyor.
'Western-kara komedi' türünde olacağı bilinen film, ismini New Mexico'da bulunan küçük Eddington kasabasından alıyor.
Film, Eddington kasabasının hemen dışında benzini biten bir çiftin hikayesini anlatıyor:
"Lindsay ve Marc çifti, yardım almak için kasabaya gitmeye karar verir. İlk başta çok sıcak bir şekilde karşılanırlar, ancak akşam olduğunda kartpostal gibi güzel bu ortam kısa sürede bir kabusa dönüşür."
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