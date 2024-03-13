Greta Gerwig'ten Barbie 2'ye yeşil ışık: Devam filmi ihtimali arttı...
2023 yılının en dikkat çeken filmlerinden Barbie'nin devam filminin gelip gelmeyeceği uzun süredir tartışılan konulardan biri olarak gündemdeki yerini koruyordu. Yönetmen Greta Grwig, devam filmi için yeşil ışık yaktı.
2023'te gişe rekorları kıran Barbie filminin devamı hakkındaki belirsizlikler, Gerwig'in olumlu açıklamalarıyla bir nebze olsun dağıldı. Barbie'nin 1 milyar dolarlık başarısı ve sekiz Oscar adaylığı, devam filminin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Yönetmen Gerwig ve başrol oyuncusu Margot Robbie daha önce sessiz kalmış olsalar da, Gerwig son röportajında, "Reddetmiyorum, yapmak istiyorum" diyerek Barbie 2'ye olumlu bir bakış açısı sergiledi.
Barbie'nin kültürel bir fenomen ve gişe rekortmeni olması, devam filminin önemini artırıyor. Gerwig'in liderliğinin film için ne kadar kritik olduğu düşünüldüğünde, bu olumlu gelişme Barbie hayranlarını heyecanlandırıyor. Eğer Gerwig projeye dahil olursa, yeni karakterlerle dolu bir Barbie evreninin keşfi mümkün olabilir. Ancak, bu süreçte bazı oyuncuların geri dönüp dönmeyeceği hala belirsiz. Barbie 2'nin ilk filmin sonundan sonra nereye gideceği ise, Margot Robbie'nin Barbie'sinin gerçek dünyada yaşadığı bir hikaye olabilir. Ancak bu durum, Barbie Land'in canlı set tasarımını biraz geri plana itebilir.
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