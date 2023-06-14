Bodrum Belediyesi'nden retrospektif sergi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:54

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:54

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonunda Sanatçı Selma Gürbüz'ün "Mitler Tanrılar Gerçekler" sergisinin küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray üstleniyor. Gürbüz'ün mitoloji, tarih ve çağdaş konulara odaklanan eserlerini kapsamlı bir şekilde tanıtmayı hedefleyen sergi, 6 Ağustos 2023 tarihine kadar Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

“Mitler Tanrılar Gerçekler” sergisinin 13 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu katıldı. Emel Çakaloğlu, serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Selma Gürbüz'ün sanatının Bodrum gibi önemli bir kültür merkezinde sergilenmesinin önemine değinen Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi’nin sanata olan desteğini ve sanatçılara verdiği değeri vurguladı.

Her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan sergide sanatseverler, Gürbüz'ün eserlerinin yanı sıra mitolojik ve tarihsel referanslarla şekillenen derin anlamları keşfetme imkanına sahip olacak. Selma Gürbüz'ün yaratıcı vizyonu ve özgün tarzıyla şekillenen resimler, ziyaretçilere sanatsal bir yolculuk sunacak.