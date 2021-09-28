Bodrum’a tepeden bakan ‘genç’ heykeller

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Synonyms (anlamdaş) adındaki sergi, otelin ilk açıldığı tarihten beri sanat galerisi olan girişte ve müthiş bir Bodrum manzarasına hâkim terasında.

Mehmet Sinan Kuran, oldukça ileri bir yaşta sanat kariyerine adım atan, resim eğitimi almamış olmakla birlikte bugün eserleri İstanbul’un önde gelen galerilerinde, koleksiyonlarda yer alan bir sanatçı.

Sanatında her türlü malzemeyi kullanan, farklı disiplinlerde ve farklı şekillerde üreten Kuran’ın en önemli iki özelliği kolektif çalışmaya inanması ve gençleri desteklemesi.

“Gençler umut kaynağım. Yaşam sevincim. Onlardan çok şey öğreniyorum” diyor.

İşte bu cümle Christie’s’te eseri satılmış bir sanatçının çoğunlukla anı sanı duyulmamış sanatçı gençlerle ve sanat öğrencileriyle birlikte aynı sergide yer almasını, organizasyonuna katkıda bulunmasını en yalın haliyle açıklıyor.

Öte yandan Synonyms Sergisi, Bodrum’da da genç sanatçılara kucak açma trendinin giderek yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Serginin küratörlerinden “Collectable Art&Design”dan Dr. Gizem Pamukçu-Hülya Şekercioğlu ikilisi uzun yıllardan beri gençlerle çalışıyor.

Yetenekli genç sanatçıların galerilerde, koleksiyonlarda yer almalarını sağlıyor.

The Marmara’nın terasında, yer alan yaratıcı heykeller Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerine ait.

Başlıkta “genç heykeller” dememin nedeni bu.

Otelin yabancı müşterileri göz önüne alınarak eserlere İngilizce isimler verilmiş.

Sanat çevrelerinde ismi iyi bilinen Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nde çalışmalarına devam eden Buşra Kölmük’ün hurdadan dönüştürdüğü “A teaspoon of Honey” (Bir çay kaşığı bal” eseri çarpıcı.

Daha önce Elgiz Müzesi’nin terasında sergilenmiş.

Eser, dünya ekosisteminin en önemli canlısı olan, yok oldukları takdirde insanlığın geleceğinin tehlikeye düşeceği arıları can çekişirken gösteriyor.

Yolları açık olsun tüm genç sanatçılarımızın.