Bodrum’da renkli bir sergi

Anna Laudel Bodrum, kendine has neşeli, absürt sanatsal dili ve içeriği ile izleyicileri şaşırtmayı seven kavramsal sanatçı Daniele Sigalot’nun “Around the WORD” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00
Bodrum’da renkli bir sergi
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Sanatçının yeni ve yakın zamanda üretilmiş eserlerinden oluşan sergi, 23 Temmuz tarihine kadar ZAİ Yaşam’da görülebilir.

“Around the WORD” İtalyan sanatçının sanata olan renkli, eğlenceli ve aynı zamanda zekice tasarlanmış mizahi yaklaşımını çarpıcı bir şekilde sunarken, aynı zamanda ironiyi ve sadeliği parlak ve zıt renklerin üzerinde güçlü bir şekilde aktarıyor.


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