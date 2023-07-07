Bodrum’da renkli bir sergi

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Sanatçının yeni ve yakın zamanda üretilmiş eserlerinden oluşan sergi, 23 Temmuz tarihine kadar ZAİ Yaşam’da görülebilir.

“Around the WORD” İtalyan sanatçının sanata olan renkli, eğlenceli ve aynı zamanda zekice tasarlanmış mizahi yaklaşımını çarpıcı bir şekilde sunarken, aynı zamanda ironiyi ve sadeliği parlak ve zıt renklerin üzerinde güçlü bir şekilde aktarıyor.

