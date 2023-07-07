Bodrum’da renkli bir sergi
Anna Laudel Bodrum, kendine has neşeli, absürt sanatsal dili ve içeriği ile izleyicileri şaşırtmayı seven kavramsal sanatçı Daniele Sigalot’nun “Around the WORD” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sanatçının yeni ve yakın zamanda üretilmiş eserlerinden oluşan sergi, 23 Temmuz tarihine kadar ZAİ Yaşam’da görülebilir.
“Around the WORD” İtalyan sanatçının sanata olan renkli, eğlenceli ve aynı zamanda zekice tasarlanmış mizahi yaklaşımını çarpıcı bir şekilde sunarken, aynı zamanda ironiyi ve sadeliği parlak ve zıt renklerin üzerinde güçlü bir şekilde aktarıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- Emekliye refah payı olacak mı?
- Mahkemeden tazminat kararı!
- 'Az önce tacize mi uğradım?'
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- İspanyol devi, Arda Güler'i resmen açıkladı
- Gram altın zirveyi yeniledi!