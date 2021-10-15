Bol selfili ödül gecesi

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

SESAM-SİNEGED’in birlikte düzenlediği Türk sinemasının 107. yılı ve Türk sinemasını, Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödül töreni, CRR’de, eski yeni oyuncuların katılımı ve kaybettiklerimizin videosuyla duygulu bir atmosferde gerçekleşti. Nur-Hakan Türkşen çiftinin Hollywood starlarına özenilmiş abartılı kıyafetleri ve “Abilerim, ablalarım, hocalarım” sunumu, zaman zaman gülümseterek töreni neşeli kıldı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE...

Bu tür organizasyonlarda pek çok sanatçı davet ediliyor, kabul edip gelenler fotoğraf çektirmek isteyenlerin elinden zor kurtuluyor. Meryem Uzerli, siyah tuvaletiyle siyah kuğu gibiydi ve ödülünü alır almaz zor kaçtı. Sinemaya destek veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, törendeki en ağır konuk olduğu için ödül vermekten sahneden inemedi. Ağır konuklardan Yılmaz Akdeniz de Yeşilçam’ın zor günlerinde dolar krizi yaşanırken Ankara’ya sinema filmi ithali için talepte bulunmaya gittiklerinde bakanın kendilerine “röntgen filmi mi alayım, sinema filmi mi, siz karar verin” diye sorduğunu, bugün ise en çok dizi ve film çeken üç ülkeden birinin ABD ve Hindistan’dan sonra Türkiye olduğunu anlattı.

SET İŞÇİLERİNE ARMAĞAN

Aydemir Akbaş da buna ek olarak “30 kutuyla film çektik. Yönetmen, hızlı oyna, negatif yok diye bağırıyor, artık ne kadar olursa!” diye anısını paylaştı ve ödülünü set işçilerine armağan etti. Perran Kutman, Erkan Petekkaya, Mehmet Ali Erbil, Caner Cindoruk’un da ödül aldığı törende Yeşilçam’ın emektarları, karakter oyuncuları ve set çalışanları da bol bol fotoğraf çekme ve çektirme fırsatını buldu. Neyse ki artık dijital dünya ve negatif film sıkıntısı yok, telefonda yer sıkıntısı var, o da sildin mi bitiyor!