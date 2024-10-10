Borçka Belediyesi 3. Tiyatro Festivali’ni gerçekleştiriyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:51

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:51

Borçka Belediyesi, Şişli Belediyesi’nin de desteğiyle bu yıl 3’üncü Borçka Tiyatro Festivali’ni hayata geçiriyor. Kültür ve sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüyle, 1250 kilometre uzaktaki iki belediye arasında bir sanat köprüsü kuruluyor. 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, tiyatro salonu bile olmayan Borçka’da bir hafta boyunca oyunlar sahnelenecek, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek.

FESTİVALİN ETKİNLİK ALANLARI

Borçka Tiyatro Festivali kapsamında yüksekokullar, ilkokullar ve kreşler tiyatro sahnesine dönüşürken, konferans salonları ve kooperatifler de etkinliklere ev sahipliği yapacak. İlçe merkezinin dört bir yanına yayılacak etkinliklerle çocuklar, gençler ve yetişkinler tiyatroyla buluşacak.

Festivalde sahnelenecek oyunlar arasında "Tanrıyı Gören Köpek", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Sokrates’in Son Gecesi", "Biz", "Caligula Suikastı" ve "Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor" gibi önemli eserler yer alırken, çocuklar için "Hansel ve Gratel" adlı müzikal oyun da sahnelenecek. Ayrıca, festival süresince tiyatro atölyeleri, konserler ve söyleşiler de ziyaretçilere sunulacak.

BAŞKANLARDAN FESTİVAL HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Şişlilileri Borçka’daki tiyatro festivaline davet ederken, şunları söyledi:

“Bugüne kadar tiyatro, sinema salonu olmayan Borçka’da böyle bir etkinliğin süreklilik kazanması hem Borçka hem de Artvin açısından büyük bir değer taşıyor. Tüm Artvinlileri, Şişli’de yaşayan dostlarımızı ve bizi takip etmek isteyen herkesi Borçka’ya davet ediyoruz.”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise sosyal demokrat belediyeler olarak bu tür projelerin önemine vurgu yaptı:

“Şişli’den 1250 km uzağa, bir sanat köprüsü kurduk. Çağdaş bir toplum seviyesine ancak kültür ve sanatla ulaşabiliriz. Sosyal demokrat belediyelerin, yerelde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olduğunu bu sınır tanımayan işbirlikleriyle gösterebiliriz. Tüm Artvinli yurttaşlarımızın bu değerli projeye sahip çıkmalarını diliyoruz. Bu tür işbirliklerini artırarak devam ettirmemiz gerekiyor.”