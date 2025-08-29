'Börklüce'nin İzinde' için geri sayım: 'Bitmedi daha sürüyor o kavga...'

‘Börklüce’nin İzinde’ adlı belgesel filmin gösterimi 6 Eylül 2025 ‘te İzmir/Selçuk ve 13 Eylül’de Börklüce ve Kültür Sanat Festivali kapsamında Karaburun’da yapılacak.

Filmle aynı adı taşıyan bir fotoğraf sergisi de açılacak.

Yaklaşık 600 yıl önce, Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ndeki derin halk yoksulluğuna, iktidar kavgalarına ve baskılara karşı isyan eden Börklüce Mustafa (Dede Sultan) ve yoldaşlarına değinilen filmde, tarihçi yazarların anlatımlarıyla Tire’den Karaburun’a, Selçuk’tan Sakız Adası’na kadar isyanın ve Karaburun komününün izleri sürülüyor.

İzmir Eğitim-Sen 6 No’lu Şube’nin katkılarıyla çekilen film ve fotoğraf sergisinde Şeyh Bedreddin’in, Börklüce’nin mülkiyet ortaklığına dayanan ve daha adil, daha eşit bir dünya anlayışına günümüz dünyasından bir bakış yer alıyor.

Şeyh Bedreddin’in 'Ay ve güneş herkesin lambasıdır, hava herkesin havasıdır, su herkesin suyudur. Ekmek neden herkesin ekmeği değildir?' sözü yüzyıllar öncesinden gelip, Nazım Hikmet’in ‘Yarin yanağından her yerde her şeyde hep beraber’ dizeleriyle buluşarak günümüze taşınıyor.

Filmin yönetmenliğini ve fotoğraf sergisinin küratörlüğünü belgesel fotoğrafçı Serkan Çolak yapıyor.

Aristonikos’un ‘’Helipolitai’’sından Karmatiler’e

Hallac-ı Mansur'un Ene'l-Hak’ından Hüseyin el-Ahlatî’ye

Şeyh Bedreddîn’in Börklüce’nin ütopyasından günümüz dünyasına;

‘bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!'