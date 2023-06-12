Bornova’da sahne kadınların

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:37

Güncelleme: 12.06.2023 - 09:37

Bornova Belediyesi’nin Çamdibi’ndeki Kadın Danışma Merkezi’nden yararlanan kadınlar “Lütfen Kızımla Evlenir misin?” adlı tiyatro oyunu ile sahne heyecanı yaşadı. Evliliğin toplumsal hayattaki yerinin mizahi bir dille sorgulandığı oyun büyük beğeni topladı.

Türk edebiyatının en önemli mizah yazarlarından olan Muzaffer İzgü’nün yazdığı “Lütfen Kızımla Evlenir misin?” adlı oyunun yönetmenliğini Gülizar Taşkın yaptı. Bornova Belediyesi’nin Kadın Danışma Merkezi’nden yararlanan kadınların rol aldığı oyunda, eşini kaybetmiş ve tüm amacı gözlerini kapatmadan önce kızını evlendirmek olan bir anne ve hayatın sıradanlığına kendini bırakmış mutsuz, umutsuz bir kadının hikayesi anlatıldı. Ismarlama evliliklerin dayatılmasıyla kendisine karşı daha da hırçın davranan kızıyla annesinin yaşadıklarına mizahi bir anlatımla dikkat çekildi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR

Tamamı amatör olan ve çoğu ilk kez sahne deneyimi yaşayan kadınlar, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki ortaya koydukları performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Salonu dolduran Bornovalılar, büyük emek harcayarak yeteneklerini ortaya koyan ve tüm topluma önemli mesajlar veren kadınları ayakta alkışladı. Bornovalı kadınlar aynı oyunla kısa bir süre önce Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi’nde de tiyatseverlerin karşısına çıkmıştı.

25 YILDA 20’DEN FAZLA OYUN

İlk oyununu 1998 yılında sahneleyen Çamdibi Kadın Danışma Merkezi Tiyatro Grubu, Töre , Tersine Dünya, Kadınlar Savaşı, Çorak Toprak, Kaneviçeli oyun başta olmak üzere toplam yirminin üzerinde oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.