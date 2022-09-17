Borusan Contemporary: Perili Köşk’e özel eserler

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Borusan Contemporary iki yeni sergiyle yeni sezona bugün merhaba diyor. Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artists’in (UVA) Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan “UVA: Kaosun Eşiği” ile Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi “Hibrit Mekânlar” önceki gün basın toplatısıyla küratör ve sanatçı eşliğinde tanıtıldı. Sergi bugünden itibaren Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.

Ağırlıklı olarak Borusan Contemporary’nin siparişi üzerine üretilen eserlerden oluşan “UVA: Kaosun Eşiği”, ışık, form ve hareketin iç içe geçtiği heykel, performans ve mekâna özgü yerleştirmelerden oluşuyor. Aslında sergi kozmikten dünyeviye doğru bir yolculuk gibi...

Serginin ikinci katında izleyiciyle buluşan yerleştirmeler (“Evreler” ve “Ufuk Noktası 3:1 #3) evrendeki düzen mefhumunu araştırırken, etimolojiler, psikanalistler Freud ve Jung’un metinlerinden yararlanarak, bu metinleri algoritmik olarak yeniden sıralayıp birleştirmek suretiyle, yine bu metinlerle ilişkili şiirsel kompozisyonlar üretiyor.

Şimdiki Zaman Şoku ise ziyaretçileri dünyayla ilgili gerçek zamanlı bilgiler sunan veri sayaçlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Sayaçlar, bir yandan yaşamımızı değiştiren global olaylardan gündelik yaşama dair önemsiz bilgilere kadar geniş bir skalada uzanan verileri gösterirken bir yandan da bilgi çağında verinin miktarı ve hızının sınırlı bilişsel mekanizmamıza nasıl yeni zorluklar çıkardığının altını çiziyor. Akış resimleri ise modern dünyanın aşırı hızlı ritmine neredeyse taban tabana zıt görünen aktif bir burada olma haline ve odaklanmaya davet ediyor.

Borusan Contemporary Müdürü Kumru Eren, sergilere dair, “...Her iki sergi de antik Yunandan bugüne tartışılan, mekân ve uzam fikirlerini gerek ontolojik gerekse de pratik olarak ele alıyor. Sanatseverlerin, UVA’nın çalışmaları aracılığıyla yeni medyanın pozitif bilimlerle sosyal bilimler arasında nasıl bir arayüz olarak işlev gördüğüne tanık olacaklarını ve mühendislik ile insan bilimlerinin bir aradalığıyla şekillenen yeni anlatıların ilhamını yakalayacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Küratör Dr. Necmi Sönmez’in hazırladığı Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi “Hibrit Mekânlar” ise Perili Köşk’e özel olarak üretilmiş eserlerle birlikte, sürekli olarak değiştiği için çok katmanlı bir karaktere sahip olan “müze mekânını” büyüteç altına alıyor.

Sergi, mimariyi mekânsal tasarımın ötesine taşıyarak sosyal, politik ve ekolojik duruş açılarıyla yeni kavramları tartışmaya açıyor. Perili Köşk’ün hibrit yapısını ele alarak mimarinin çağdaş sanat karşısındaki konumlarına odaklanırken çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmayı hedefliyor.