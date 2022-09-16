Borusan Contemporary sezonu iki yeni sergiyle karşılıyor

16 Eylül 2022 Cuma, 15:54

Borusan Contemporary, sezonu, 17 Eylül'de iki yeni sergiyle Perili Köşk'te açacak.

Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artists'in (UVA) Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan sergisi "UVA: Kaosun Eşiği" ile Necmi Sönmez'in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi "Hibrit Mekanlar" sanatseverlerle buluşacak.

Sergiler için düzenlenen basın toplantısında konuşan Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren, her iki serginin de Antik Yunan'dan bugüne tartışılan, mekan ve uzam fikirlerini gerek ontolojik gerekse de pratik olarak ele aldığını belirterek, "Perili Köşk'ün mimari özelliklerini ve çok katmanlı yapısını odağına alan sergilerimiz 'UVA: Kaosun Eşiği' ve 'Hibrit Mekanlar' arasında bağlam açısından kurulan sıra dışı diyalog, izleyicilerimizin dikkatini çekecektir" dedi.

Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş de Borusan grubu olarak işleri gereği bilişsel zekayı çok kullanan bir kurum olduklarını ifade ederek, "Fakat aynı zaman duygusal zekaya da değer veriyoruz ve çok kullanıyoruz. Sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

"UVA: Kaosun Eşiği" sergisinin küratörü Julia Kaganskiy, UVA'nın yaklaşık 20 yıldır yeni medya sanatının önde gelen kurumlarından birisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çoğunluğu yeni işlerden oluşan ve kolektifin Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk büyük solo sergi olma özelliğini taşıyan 'UVA: Kaosun Eşiği'ni İstanbul'a getirmek, son derece heyecan verici. Bu sergi için Boğaz kıyısındaki tarihi binası ve medya sanatı koleksiyonuyla bilinen Borusan Contemporary'den daha iyi bir partner olamazdı. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, UVA'nın çalışmalarını yeni izleyicilere tanıtmak için bizlere mükemmel bir bağlam sundu."

"Hibrit Mekanlar" sergisinin küratörü Dr. Necmi Sönmez ise Perili Köşk'teki ofis müze kavramının sergiyle ilişkisine değinerek, "Bu projenin arkasındaki özel isim de koleksiyoner Ahmet Kocabıyık'tır" dedi.

Borusan Contemporary, yeni geçici sergisi "UVA: Kaosun Eşiği" ile sanatseverleri deneyimin evrenselliği ve sübjektifliği üzerine düşünmeye davet ediyor. Ağırlıklı olarak Borusan Contemporary'nin siparişi üzerine üretilen eserlerden oluşan sergide ışık, form ve hareketin iç içe geçtiği heykel, performans ve mekana özgü yerleştirmeler yer alıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi "Hibrit Mekanlar" ise sıra dışı görsel tecrübeleri Perili Köşk'te izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Borusan Contemporary, yeni sergileri adına ziyarete açıldığı ilk gün 17 Eylül'de sanatçı ve küratör eşliğinde turlar düzenleyecek. Etkinlik kontenjanı 60 kişi ile sınırlı olup katılımcılar "[email protected]" e-posta göndererek etkinliklere kayıt yaptırabilecek.

Her iki sergi de, 27 Ağustos 2023'e kadar ziyarete açık olacak.