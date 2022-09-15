Shenzhou-13 dönüş kapsülü, halka açık şekilde sergileniyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 20:48

Kapsül, 16 Nisan'da Dünya'ya inişinden bu yana ilk kez halka açık şekilde sergileniyor. Uzay aracının paraşütü ve Uzun Yürüyüş -3A taşıyıcı roketinin enkazı da Beijing Bilim Merkezi'nde görülebilir.

Perşembe günü başlayan bilim karnavalı, bilim meraklılarına Çin'in en son bilim-teknoloji başarılarını görme olanağı sağlıyor. 30 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte ağırlıklı olarak uzay istasyonuna ait parçalar yer alıyor.w

Sanal gerçeklik cihazları kullanılıyor

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik aygıtlarını kullanarak, Çin'in yörüngedeki uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe ve yeni fırlatılan Wentian laboratuvar modülü hakkında sürükleyici deneyimler edinebiliyor.

Taykonotların yaşamı ve çalışmaları ile yakından ilgili olan montaj aletleri, tuvaletler, uyku kabinleri ve deney konsolları da halka açık olarak sergileniyor.