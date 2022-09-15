Shenzhou-13 dönüş kapsülü, halka açık şekilde sergileniyor
Yörüngede altı ay kaldıktan sonra üç taykonotu Dünya'ya getiren Shenzhou-13 dönüş kapsülünü, devam eden Beijing Bilim Karnavalı'nda görebilir.
Kapsül, 16 Nisan'da Dünya'ya inişinden bu yana ilk kez halka açık şekilde sergileniyor. Uzay aracının paraşütü ve Uzun Yürüyüş -3A taşıyıcı roketinin enkazı da Beijing Bilim Merkezi'nde görülebilir.
Perşembe günü başlayan bilim karnavalı, bilim meraklılarına Çin'in en son bilim-teknoloji başarılarını görme olanağı sağlıyor. 30 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte ağırlıklı olarak uzay istasyonuna ait parçalar yer alıyor.w
Sanal gerçeklik cihazları kullanılıyor
Ziyaretçiler, sanal gerçeklik aygıtlarını kullanarak, Çin'in yörüngedeki uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe ve yeni fırlatılan Wentian laboratuvar modülü hakkında sürükleyici deneyimler edinebiliyor.
Taykonotların yaşamı ve çalışmaları ile yakından ilgili olan montaj aletleri, tuvaletler, uyku kabinleri ve deney konsolları da halka açık olarak sergileniyor.
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