Borusan Filarmoni ile görkemli açılış
İş Sanat, 27 Ekim Perşembe akşamı konuk şefleri Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in verdiği konserle salonunun kapılarını saçtı.
Eser seçimi ve yorum gücüyle açılışa yakışır kalitedeki konser C. Franck “Le Chasseur Maudit” Senfonik Şiir ile başladı. “Steinway Sanatçısı” unvanı ve ECHO Klasik ödülü sahibi Ukrayna kökenli Alman piyanist Olga Scheps, P. I. Tchaikovsky, 1. Piyano Konçertosu’nu ve bis parçası olarak da S. Prokofiev, 7. Piyano Sonatı’nın son bölümünü büyük bir rahatlık ve güzellikte çaldı.
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Genç ve yetenekli şefleri Patrick Hahn yönetiminde BİFO usta sanatçılardan oluşan sürekli bir orkestra olduğunu D. Shostakovich 10. Senfoni icrası ile bir kez daha gösterdi. Birinci çelloda 20 sanatçı arasından Hamburg Senfoni Orkestrası’nın tutti pozisyonu için açtığı sınavı kazanarak yurda dönen Poyraz Baltacıgil’i ayrı bir gururla alkışladık. Konsere gelemeyen ya da tekrar tekrar dinlemek isteyen sanatseverler İş Sanat YouTube kanalından izleyebilirler.
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