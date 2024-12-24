Borusan Quartet’ten yeni yıl konseri

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:23

Türkiye’nin önde gelen oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, yeni yılı özel bir konserle müzikseverlerle buluşuyor. Oda müziğinin seçkin örneklerinin sunulacağı ve 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek “Minyatürler” başlıklı konser, aynı zamanda Borusan Quartet'ın virtüözitesine ve müzikal birlikteliğine de bir kez daha tanıklık etmeye olanağı tanıyor.

Borusan Quartet, bu konserde dinleyicilere zengin ve çeşitli bir program sunacak. Bir yılbaşı klasiği olarak baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme yapıtların yanı sıra Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar gibi bestecilerin sevilen eserleri de seslendirilecek.

Konserde ayrıca, yaylı çalgılar dörtlüsünün vurmalı çalgılarla birlikteliğine de tanık olunacak. Bu özel gecede Borusan Quartet'e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun konuk sanatçı olarak eşlik edecek. Konser öncesi, saat 19.00-19.30 arasında ise Aydın Büke ve Serhan Bali müzikseverleri konsere hazırlayacak bir söyleşi gerçekleştirecek.