Borusan Sanat TV’de bu hafta

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:47

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:50

borusansanat.tv, bu hafta Borusan Müzik Evi konseriyle yayınlarına devam ediyor. 27 Ocak’ta çağdaş müziğin önemli destekçilerinden ve yorumcularından biri olan ensemble xxi. jahrhundert, borusansanat.tv’de izleyicilerle buluşacak.

Çağdaş müziğin önemli destekçilerinden ve yorumcularından biri olan ensemble xxi. jahrhundert’in, 27 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de borusansanat.tv’de izleyicilerle buluşacak konser kaydında, Onur Türkmen ve Petra Stump-Linshalm’a topluluk tarafından sipariş verilen yapıtlarının Türkiye’deki ilk seslendirilişleri ve Staud’un Lagrein isimli yapıtı müzikseverlerle buluşacak. 19.30-20.00 arasında ise Back-on-Stage (BOS)’in konser öncesi röportajı ekranlarda olacak.

Program:

ENSEMBLE XXI. JAHRHUNDERT (EXXI)

STUMP-LINSHALM Hidden Figures (2022, EXXI siparişi)*

STAUD Lagrein (2008)

TÜRKMEN Hal (2023, EXXI siparişi)*

*Türkiye prömiyeri