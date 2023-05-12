Borusan Sanat’ta Leyla Gencer’i dostları anlattı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet E. Erenli ve Serhan Bali’nin moderatörlüğünde sanat yolculuğunu yakından izleyen Franca Cella, Daniele Borniquez, Zeynep Oral ve Evin İlyasoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı “Leyla Gencer’i Anıyoruz” isimli Borusan Klasik’ten canlı olarak dinlenen bu sohbet, ilerleyen tarihlerde borusansanat.tv’de izleyicilerle buluşacak ve kitapçık olarak da yayınlanacak. Gecede Leyla Gencer’in 1985 Paris resitalinde söylediği üç aryanın kaydı da ilk kez gösterildi. Divayı 40 yıl izleyen 1986’da “Romanzo Vero di una Primadonna” isimli biyografi kitabını yazan müzikolog dostu Franca Cella, “Canlandırdığı karakterleri çok seviyordu. Ders verdiği zaman da sadece iyi bir hoca olmadı, nasıl sanatçı olunacağını, dinleyici sevmeyi öğretti” dedi.

‘TUTKUNUN ROMANI’...

Türkiye’de ilk yazılan ve 1992’den beri 17 kez basılan Leyla Gencer kitabı “Tutkunun Romanı”nın yazarı Zeynep Oral, “O; tepeden tırnağa, tutku, azim ve müzik aşkıyla yanıp tutuşan ve uzun bir süre dünya sahnelerini de tutuşturan bir diva idi. Müzik dünyasında bir ‘ekol’ ve referans oluşturdu. Opera dünyasının mabedi La Scala’da hep zirvede kaldı. Yuvası La Scala, vatanı ölene kadar yurttaşı kaldığı Atatürk Türkiye’si oldu” diyerek onun renkli, sağlam kişiliğini anlatan anılar paylaştı. Zeynep Oral, Franca Cella’nın vasiyeti üzerine evinin İstanbul’a getirilip İKSV’ye emanet edildiğini hatırlattı ve halen kapalı olan Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Sahnesi’nin deposunda bekleyen Leyla Gencer Evi’nin vaat edildiği gibi AKM’de sergilenmesini beklendiğini anlatarak “Ses yok” dedi.

Evin İlyasoğlu ise kaleme aldığı 2019’da basılan “Ben Leyla Gencer, La Diva Turca” (YKY) kitabını yazma sürecini anlattı.