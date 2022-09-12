Bosna Hersek'te festival kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor
Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi devam ediyor.
Başkent Saraybosna'da 13 Eylül'e kadar sürecek festivalin 3. gününde, gazeteci Faris Bajric'in yürüttüğü "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimine bölge ülkelerindeki farklı medya çalışanları ve öğrenciler katıldı.
AJB DOC eğitimcisi Faris Bajric, Al Jazeera Balkanlar ve Al Jazeera Media Network'un eğitimi düzenlemekteki hedefinin insanlara cep telefonları ile çekim yapmayı öğretmek olduğunu söyledi. Bajric, "Bu (akıllı telefonla çekim) gelecek değil tam aksine halihazırda olan bir yöntem ve çok yakında geçmişte kalacak. Amacımız medya sektörü çalışanlarının ve öğrencilerin 'mobil gazetecilik' ile tanışmasını sağlamak" ifadesini kullandı.
Bu yöntemin olumlu yanının hızlı ve ucuz olması olduğuna dikkati çeken Bajric, olumsuz yönünün ise "görüntü ve ses kalitesinin düşüklüğü" olduğunu söyledi.
"AŞK, MARK VE ÖLÜM" BELGESELİ
Festivalin 3. gününde,1960'lardan itibaren Almanya'ya giden Türklerin zaman içinde oluşturduğu müzik kültürü ile birlikte göçün tarihini anlattığı "Aşk, Mark ve Ölüm" belgeseli seyirciyle buluşuyor.
Cem Kaya'nın Mehmet Akif Büyükatalay'la ortaya çıkardığı, "Aşk, Mark, Ölüm" belgeseli, Almanya'daki Türk göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünün hikayesini, arşiv görüntüleri eşliğinde anlatıyor.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Türbanın şekline de karıştı!
- 'AKP'nin ülkeyi çökertme projesi'