Bosna Hersek'te festival kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:37

Başkent Saraybosna'da 13 Eylül'e kadar sürecek festivalin 3. gününde, gazeteci Faris Bajric'in yürüttüğü "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimine bölge ülkelerindeki farklı medya çalışanları ve öğrenciler katıldı.

AJB DOC eğitimcisi Faris Bajric, Al Jazeera Balkanlar ve Al Jazeera Media Network'un eğitimi düzenlemekteki hedefinin insanlara cep telefonları ile çekim yapmayı öğretmek olduğunu söyledi. Bajric, "Bu (akıllı telefonla çekim) gelecek değil tam aksine halihazırda olan bir yöntem ve çok yakında geçmişte kalacak. Amacımız medya sektörü çalışanlarının ve öğrencilerin 'mobil gazetecilik' ile tanışmasını sağlamak" ifadesini kullandı.

Bu yöntemin olumlu yanının hızlı ve ucuz olması olduğuna dikkati çeken Bajric, olumsuz yönünün ise "görüntü ve ses kalitesinin düşüklüğü" olduğunu söyledi.

"AŞK, MARK VE ÖLÜM" BELGESELİ

Festivalin 3. gününde,1960'lardan itibaren Almanya'ya giden Türklerin zaman içinde oluşturduğu müzik kültürü ile birlikte göçün tarihini anlattığı "Aşk, Mark ve Ölüm" belgeseli seyirciyle buluşuyor.

Cem Kaya'nın Mehmet Akif Büyükatalay'la ortaya çıkardığı, "Aşk, Mark, Ölüm" belgeseli, Almanya'daki Türk göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünün hikayesini, arşiv görüntüleri eşliğinde anlatıyor.