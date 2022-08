28'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde Türk filmleri damga vurdu

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:15

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, TRT'nin SFF'ye verdiği önem ve bu yıl TRT'yi festivalde temsil edecek filmler hakkında bilgi verdi. TRT'nin bu yıl SFF'deki 6. senesi olduğunu belirten Güven, "Her sene mutlaka bir TRT ödülü veriyoruz. Bu ödülü, proje geliştirme bölümünde, daha senaryo aşamasında olan ve "Work in Progress" yani kurgu kısmındaki projelere veriyoruz" dedi.

Güven, TRT'nin verdiği bu desteğin çok önemli olduğuna işaret ederek "Bu desteklerden çok güzel filmler ortaya çıktı. Üç sene önce destek verdiğimiz, 'Honeyland' (Bal Ülkesi) adlı belgesel, Oscar'da 2 dalda yarıştı. Hem projenin tamamlanmasını sağladık ve TRT'de de yayınlandı hem de Oscar'da yarıştı" ifadesini kullandı.

SFF'ye katılımla network de sağlandığının altını çizen Güven şöyle devam etti:

"Biz, bu tür projeleri ve hikayeleri desteklemek, uluslararası alanda bu projelerin TRT adıyla beraber temsil edilmesini sağlamak üzere bu yollara girdik. Türk yapımcılar buraya gelip buradaki ortak yapımcılarla tanışıyor ve projeleri büyüyerek gidiyor. Bunun yanı sıra SFF iş birliği kapsamında Saraybosna'da çekilen ve Danis Tanovic'in yönettiği 'Deset u pola' filmini de yaptık. Bu tür iş birliklerimiz devam ediyor ve giderek sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Destek ve ödül verdiğimiz projeler, dünyada Türkiye'yi ve TRT markasını temsil etmeye devam ediyor."

Ülkede 28'incisi düzenlenen festivalin açılış töreninin, 12 Ağustos'ta TRT ortak yapımı, İsveçli Ruben Östlund'in yönetmenliğini yaptığı "Hüzün Üçgeni" filmi ile başladığını anımsatan Güven, yapımı SFF'deki açık hava sinemasında 3 bin 500 kişinin izlediğini, kendilerinin de temsilen alanda bulunduklarını aktardı.

Güven, Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği "Klondike" filminin festivalin "ana yarışma" bölümünde yarışacağını hatırlatarak bu yapımdan şimdiye kadar önemli ödüller aldığı için çok ümitli olduklarını dile getirdi.

Bosnalı ödüllü yönetmen Aida Begic'in yönettiği ve Adis Djapo'nun yapımcılığını üstlendiği "Balat" (A Ballad) filminin dünya prömiyerinin festivalin "ana yarışma" bölümünde yapılacağını vurgulayan Güven, TRT'nin bu projeyi geçen yıl desteklediğini ifade etti.

Güven şunları kaydetti:

"Ortak yapım, film endüstrisi için çok önemli. Bir proje ortak yapımcı bulup yurt dışında temsiliyetini artırdığı, yabancı yatırımcılar ile kendisini güçlendirdiği, daha proje aşamasındayken satış ajansları, festival yöneticileri, fon yöneticileriyle SFF gibi ortamlarda buluştuğu zaman proje, daha çekilmeden bilinirliğini sağlamış oluyor. Bu anlamda ortak yapım çok önemli."

51 FİLM YARIŞIYOR

12 Ağustos'ta başlayan ve 19 Ağustos'a kadar sürecek festivalde sinemaseverler, 62 ülkeden 230 filmi izleme imkanı bulacak. 4 kategoride toplam 51 filmin yarışacağı SFF'de, 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü filmi olmak üzere 6 TRT filmi de yer alıyor.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 8, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 22 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 11 filmin yer alacağı festivalde, 20 filmin dünya prömiyeri, 8 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 21 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek. "Uzun metrajlı" film kategorisinde ödül için "A Ballade", "Men of Deeds", "Riders", "Six Weeks", "Klondike", "Corsage", "Serviam - I Will Serve" ve "Safe Place" filmleri yarışacak.