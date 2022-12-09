Boyner'den 'Bizim kültürümüz güzel' projesi

09 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Eski evlere bir bakın, tahta evlerin pencerelerinde, balkonlarında, korkuluk demirlerinde ince ince işlenmiş el işçilikleri görürsünüz. Eski eşyalara, dolaplara, büfelere, koltuklara, tepsilere, herhangi bir "antikaya" bakın, hep desenlidir, çeşitli semboller işlenmiştir. Hepsi gittikçe kaybettiğimiz, estetik işlerdir.

Zanaat dediğimiz el emeğine dayanan, özel beceri gerektiren meslek türleri, fabrikasyon üretimlerle birlikte zaman geçtikçe ortadan kalkıyor. Haliyle yeni nesiller de her geçen gün tezhip, çinicilik, ahşap oymacılığı vb. gibi birçok zanaatı bilmiyor, eski nesiller de gitgide unutuyor.

Daha önce “Bizim tarzımız güzel” isimli bir projeye imza atan Boyner markası, şimdi de “Bizim kültürümüz güzel” isimli projelerini hayata geçirdi. Türkiye’nin geleneksel değerlerinin yeni nesillere aktarılması ve gündemde tutulmasının hedeflendiği Zanaat X Boyner projesinde yedi zanaatkar ve onların eserleri yer alıyor.

İNTERNETTEN SATIŞTA

Zanaat x Boyner projesi kapsamında; tezhip sanatçısı Ayşegül Devecier, çini sanatçısı Ebru Camkıran, bakır sanatçısı Ebu Burak, ahşap oyma sanatçısı Galip Ağırkaya, camaltı sanatçısı İbrahim Boz, sanatçı Nick Merdenyan ve minyatür sanatçısı Özcan Özcan ile bir araya gelinmiş. Sanatçıların eserlerinin bir kısmı 39 Kalamış Marina Hotel’de görülebiliyor. Seçkide yer alan 100’e yakın eser ise boyner.com.tr’den satışa sunuluyor. Boyner’in projeden hiçbir kâr gütmediği de belirtiliyor.

BELGESELİ 14 ARALIK’TA

Proje kapsamında hazırlanan belgesel filmler ise sanatçıların yaşanmış ustalık öykülerinden başlayarak zanaatlarının tarihini ve değerini kendi söylemleri ile aktarıyor. İZ TV kurucularından Vedat Atasoy’un yönetmenliğinde hazırlanan belgesel serisi her biri 15 dakika olan yedi bölümlük mini filmlerden oluşuyor. Belgesel, 14 Aralık’tan itibaren beIN İZ TV’de yayımlanacak.