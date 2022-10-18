Bread and Puppet Theater kuklaları santralistanbul Kampüsü’nde sergileniyor

18 Ekim 2022 Salı, 00:39

Dünyaca ünlü protest kukla tiyatrosu Bread and Puppet Theater’ın 17. İstanbul Bienali kapsamında sergilediği performansında yer alan kuklalar Enerji Müzesi’nde düzenlenen “Toplumumuzun Kötülükleri - Bir Bread and Puppet Theater Kuklaları Sergisi” başlıklı sergide izleyicilerle buluşuyor. Tiyatro İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali kapsamında İstanbul’daki ilk performansını BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı işbirliğiyle 14 Eylül 2022 tarihinde santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirmişti.

Bread and Puppet Theater kullanılan kuklalar, BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı dans stüdyolarında 3 hafta boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmalarında yapıldı. Yapılan açık çağrı sonucunda 65 gönüllünün katıldığı atölye çalışmalarında katılımcılar, kampüsten temin edilen atık malzemeleri ileri dönüştürerek kuklaları hazırladı, koreografi ve sahnelerin tasarımı üzerinde çalıştı.

Geçit alayıyla başlayan ve Kıyı Amfi’de gerçekleştirilen performans, topluluğun tüm gösterilerinde olduğu gibi seyirciye ekmek ikram etme ritüeliyle sonlandı. Performans kapsamında Türkiye’nin önde gelen Karagöz ustalarından Cengiz Özek’in “Çöp Canavarı” başlıklı gölge tiyatrosu oyunundan bir bölüm de izleyiciyle buluştu. İstanbul’daki diğer performanslar izleyen günlerde Küçükçekmece Gölbaşı’nda ve Müze Gazhane’de sergilendi.

1963 yılında Peter Schumann tarafından New York’ta kurulan ve çalışmalarını Vermont’ta sürdüren Bread and Puppet Theater, kâğıt hamurundan ve mukavvadan yapılmış heybetli kuklaları ve gösterişli performansları ile biliniyor. ABD’nin en eski kâr amacı gütmeyen politik tiyatrolarından biri olan topluluk, 1960’lardan bu yana savaş karşıtı protestolara katılımlarıyla da dikkat çekiyor.