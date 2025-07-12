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Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...
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Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...

12.07.2025 18:36:00
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Haber Merkezi
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Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...

Netflix, temmuz ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Temmuz ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix temmuz ayı içerikleri...

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...

GELECEĞE MEKTUPLAR - 23 TEMMUZ

2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT’nin “Geleceğe Mektuplar” kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. 2023 yılında sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar, Fatma Ayar’ın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp, unutulmuş mektuplar 20 yıl sonra sahiplerinin hayatlarına bomba gibi düşerken; Elif’in de hayatını kökten değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesine sebep olur. 

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...

MUTLU GILMORE 2 - 25 TEMMUZ

İşleri ve spor hayatı pek de yolunda gitmeyen Happy Gilmore'un hikayesini konu edinen filmde, gücünü kontrol edemeyen başarısız bir hokey oyuncusu yakın plana alınıyordu. Popüler komedi filminin devamının geleceğini ilk filmin oyuncu kadrosundan Christopher McDonald duyurdu.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...

UNTAMED - 17 TEMMUZ

Untamed, uçsuz bucaksız vahşi doğada insan yasalarını uygulamaya çalışan Ulusal Parklar Servisi için özel ajan olan Kyle Turner'ın hikayesini konu ediyor.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...

SİZ BABAMA BAKMAYIN - 18 TEMMUZ

Brezilyalı bir baba, kızının Arjantinli kayınvalideleriyle Bariloche'de tanışır. Bu karşılaşma, tekrar tekrar komik durumlara yol açan bir kültür çatışmasıdır.

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