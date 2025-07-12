Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Geleceğe Mektuplar, Untamed ve daha fazlası...

GELECEĞE MEKTUPLAR - 23 TEMMUZ
2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT’nin “Geleceğe Mektuplar” kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. 2023 yılında sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar, Fatma Ayar’ın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp, unutulmuş mektuplar 20 yıl sonra sahiplerinin hayatlarına bomba gibi düşerken; Elif’in de hayatını kökten değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesine sebep olur.
MUTLU GILMORE 2 - 25 TEMMUZ
İşleri ve spor hayatı pek de yolunda gitmeyen Happy Gilmore'un hikayesini konu edinen filmde, gücünü kontrol edemeyen başarısız bir hokey oyuncusu yakın plana alınıyordu. Popüler komedi filminin devamının geleceğini ilk filmin oyuncu kadrosundan Christopher McDonald duyurdu.
UNTAMED - 17 TEMMUZ
Untamed, uçsuz bucaksız vahşi doğada insan yasalarını uygulamaya çalışan Ulusal Parklar Servisi için özel ajan olan Kyle Turner'ın hikayesini konu ediyor.
SİZ BABAMA BAKMAYIN - 18 TEMMUZ
Brezilyalı bir baba, kızının Arjantinli kayınvalideleriyle Bariloche'de tanışır. Bu karşılaşma, tekrar tekrar komik durumlara yol açan bir kültür çatışmasıdır.