Bu ay Netflix: Wednesday, Metruk Adam ve daha fazlası...

Wednesday - 6 Ağustos Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan dizinin yeni sezonu 6 Ağustos'ta yayımlanacak. Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak. Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

Asrın Elmas Soygunu - 8 Ağustos Bir grup hırsız akıl almaz bir şey başarıyor. Bir zamanlar ele geçirilmesi imkansız olarak kabul edilen Elmas Merkezi'ni boşaltıyorlar. Tarihin en görkemli mücevher soygunlarından birinin arkasındaki beyinler kimlerdi? Yüksek güvenlikli binayı kırmak için hangi planı kullandılar?

Gece Elbet Çöker - 15 Ağustos Birçok kişi için geçinmesi imkansız hale gelen bir şehirde, Lynette tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ailesini dairelerinde tutmak için tek bir gecesi ve 25.000 dolar toplama hedefi vardır. Yol onu geceleri Portland'da, yasadışı işletmeler, riskli karşılaşmalar ve ahlaki ikilemlerle dolu bir ağa sürükler. İhtiyaç ve kararlılıkla hareket eden Lynette, kendini her kararın sonuçları olduğu ve kaçışın neredeyse imkansız olduğu bir dünyanın derinliklerinde bulur.

Metruk Adam - 22 Ağustos Ağabeyinin işlediği bir suç yüzünden yıllarca hapis yatan bir adam, kırgın hâlde ailesiyle yeniden buluştuğunda küçük yeğeniyle kurduğu bağ sayesinde umut ve şifa bulur.

Perşembe Günü Cinayet Kulübü - 28 Ağustos Elizabeth, Ron, Ibrahim ve Joyce, pastoral bir emeklilik evinde emekliliklerinin tadını çıkarıyorlar ve alışılmadık bir hobiyi paylaşıyorlar; çözülmemiş suçları çözmek. Şakacı bir aktivite olarak başlayan şey, ön kapılarının hemen dışında bir cinayet işlendiğinde aniden ciddileşir. Dört amatör dedektif izi sürer ve soruşturmaları sırasında pazarlık ettiklerinden daha fazla sırrı ortaya çıkarır. Çay saati ile suç mahalli arasında, çekicilik, deneyim ve satır aralarında neler olup bittiğine dair keskin bir hisle kendilerine özgü bir soruşturma tarzı geliştirirler.