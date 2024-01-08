Bu filmleri izlerken başka zamanlara gideceksiniz: İzlenmesi gereken 10 Türk yapımı dönem filmi!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:41

Güncelleme: 08.01.2024 - 13:43

İzleyenleri geçmişin tozlu sayfalarına doğru bir yolculuğa çıkaran dönem filmleri, her daim ilgi çekmeyi başarmıştır. Dönemsel gerçeklik ve senaristlerin hayal gücüyle oluşturulan dönem filmleri hem geçtiği dönemi anlamamıza ışık tutuyor hem de güzel bir hikaye izlememizi sağlıyor. Peki mutlaka izlenmesi gereken 10 Türk yapımı dönem filmi nedir? Filmler ne anlatıyor?

1. KISKANMAK(2009)

IMDb: 6.5

Kıskanmak, Nadir Sırrı Örik'in aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Dönem filmi olan film, 1930 yılların Zonguldak şehrinde geçmektedir. İnsan psikolojisi üzerine mükkemel filmlere imza atan Zeki Demirkubuz, Kıskanmak filmiyle insan doğasının en tehlikeli hallerinden birini "kıskanma" içgüdüsünü ele almıştır.

2. DOKUZ DAĞIN EFESİ: ÇAKICI GELİYOR(1958)

IMDb: 6,8

Metin Erksan imzalı film, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde Ege bölgesinde yaşayan Çakıcı Mehmet'in babasının intikamını almak üzere çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

3. MAVİ GÖZLÜ DEV(2007)

IMDb: 6,6

Şair, yazar, aydın Nazım Hikmet'in 1941 yılından sonra Bursa Hapishane'sinde geçirdiği dönemi anlatan biyografik filmdir. Filmin çekimleri Eski Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan hapishane platosunda gerçekleştirilmiştir. Filmin adı, Nazım Hikmet'in "Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri" adlı şiirinden derlenmiştir.

4. HAREM SUARE(1999)

IMDb: 6,1

Ferzan Özpetek'in yönettiği film, II. Abdülhamit döneminde Kahire'den gelen bir köle olan Safiye'nin Sultan'ın gözüne girme çabalarını ve devrim çağrılarına kulak tıkayan sarayda yaşanan entrikaları konu ediniyor.

5. EVE DÖNÜŞ(2006)

IMDb: 6,8

Film, 1980 darbesinde dönemin işçi sınıfını konu almıştır. Ülkemizde cunta döneminden bu yana darbelere karşı yapılmış; sanat açısından atılmış en cesur film diyebiliriz.Filmin konusu; siyasete karışmayan, kendi halinde bir işçi olarak yaşayan Mustafa, 12 Eylül darbesinin ardından anlaşamadığı ev sahibi tarafından örgüt üyesi olarak ihbar edilir. Mustafa, girdiği hapishanede gördüğü acımasız işkencelerle baş etmeye çalışırken haklılığını ispatlamaya çalışır.

6.TARKAN: VİKİNG KANI(1971)

IMDb: 6,4

'Tarkan' serisinin ahtapot sahneleriyle meşhur olan üçüncü filmi, Hun İmparatoru Atilla'nın kızını kaçıran Vikingler ile savaşan Tarkan'ın hikayesini anlatıyor.

7. CENNETİ BEKLERKEN(2006)

IMDb: 6,6

Derviş Zaim'in filmi, on yedinci yüzyılda İstanbul'da yaşayan bir minyatür ustası olan Eflatun'un çıktığı bir macerayı konu alıyor. Eflatun, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanma başlatan bir şehzadenin kimliğinin tespit edilmesi için bir portre çizmek üzere görevlendirilir. Bunun üzerine İstanbul'dan Anadolu'ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

8. İSTANBUL KANATLARIMIN ALTINDA(1996)

IMDb: 7,0

Senaristliğini ve yönetmenliğini MUstafa Altıoklar'ın yaptığı filmin konusu; 17. Yüzyıl İstanbul'unda, Osmanlı Devleti'nin IV. Murat döneminde, insanın hangi yolla uçabileceğini keşfetmeye çalışan Hezarfen Ahmet Çelebi, bu büyük hayalini hayata geçirmeye karar vermesidir. Hezarfen, Dünya üzerinde uçmaya yeltenen ilk insan olarak tarihe geçecektir.

9. BU SON OLSUN(2012)

IMDb: 5,9

Filmin senaryosunu Şükrü Üçpınar ve yönetmen Orçun Benli birlikte yazmıştır. Yönetmen Orçun Benli'nin ilk uzun metraj filmidir. Film, 12 Eylül Darbesini mizahi bir dille ele alıp eleştirmektedir. Film; 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ordunun İstanbul'da sokağa çıkma yasağı getirmesi üzerine beş evsiz adamın gidecek yer bulamaması ve bir dizi aksiliğin ardından kendilerine yeni bir yuvayı hapishanede bulmalarını anlatır.

10. DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR(2000)

IMDb: 7,3

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Bursa'nın tarihi bir semtinde faaliyet gösteren amatör futbol kulübü Esnafspor'un hikayesini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Müjde Ar, Savaş Dinçel, Erkan Can, Uğur Polat ve Şahnaz Çakıralp gibi isimler yer alıyor.