Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Mayıs 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da vizyonda olan filmlere ek olarak yerli ve yabancı çeşitli türlerde yapımlar sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Galaksinin Koruyucuları 3, Şeytanın Düşmanı, Ella Bella Bingo, Aşkın Saati 19.03, Tatlı Bela, Şüphe filmleri vizyona girecek.
AŞKIN SAATİ 19:03
Hasan Gümet’in senaryosunu yazıp yönettiği film, bir şampiyonluk ve hüzün hikayesi ile başlayıp aşk hikayesine dönen serüveni ele alıyor. Bir gün yolda bulduğu anahtarı sahibine ulaştırmak isteyen Oktay'ın hayatının aşkı ile tanışması anlatılıyor. Komedi filminde; şarkıcı Hayko Cepkin'in yanı sıra Erkan Can, Serkan Keskin, Ayhan Taş gibi birçok tecrübeli oyuncu yer alıyor.
ELLA BELLA BİNGO
Ella Bella ve Henry'nin hikâyesini konu edinen animasyon filmi tüm zamanlarını birlikte geçiren iki yakın arkadaşın mahallelerine yeni bir çocuğun gelmesiyle dostluklarının tehlikeye girmesini anlatıyor.
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 3 (GUARDİANS OF THE GALAXY VOL .3)
Chris Pratt, Zoe Saldaña, Will Poulter gibi oyuncuların yer aldığı Galaksinin Koruyucuları serisinin yeni filminde Rocket’in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikâyesini konu ediyor. Filmde, ekip bu kez Gamora’nın yokluğuyla başa çıkmaya çalışıyor.
ŞEYTANIN DÜŞMANI (THE POPE'S EXORCİST)
Yaşamı boyunca 100 binden fazla şeytan çıkarma gerçekleştiren İtalyan rahip Gabriel Amorth’un gerçek notlarının kullanıldığı yapımda Amorth’un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışması konu ediliyor. Fakat bu sırada Vatikan’ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkıyor. Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe gibi isimler kadroda yer alıyor.
ŞÜPHE (THE KİNDRED)
Jamie Patterson’un yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi, babasının ölümü ile ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Helen, yaptığı araştırmalar sonucunda 30 yıl öncesine ait çözülmemiş bir gizemi ortaya çıkartır. James Cosmo, Samantha Bond, Patrick Bergin gibi isimler kadroda yer alıyor.
TATLI BELA (BEATİFUL DİSASTER)
Virginia Gardner, Autumn Reeser ve Dylan Sprouse gibi isimleri kadrosunda bulunduran romantik komedi yapımı Travis'ten sonra hayatına devam etmeye çalışan Abby'nin başından geçenleri anlatıyor. İkili arasındaki arkadaşlık zamanla yerini aşka bırakır fakat Travis'in sorunlu geçmişi ve Abby'nin gelecek hedefleri aralarında büyük bir engele sebep olur.
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