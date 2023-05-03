Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Mayıs 2023 vizyona girecek filmler...

AŞKIN SAATİ 19:03

Hasan Gümet’in senaryosunu yazıp yönettiği film, bir şampiyonluk ve hüzün hikayesi ile başlayıp aşk hikayesine dönen serüveni ele alıyor. Bir gün yolda bulduğu anahtarı sahibine ulaştırmak isteyen Oktay'ın hayatının aşkı ile tanışması anlatılıyor. Komedi filminde; şarkıcı Hayko Cepkin'in yanı sıra Erkan Can, Serkan Keskin, Ayhan Taş gibi birçok tecrübeli oyuncu yer alıyor.