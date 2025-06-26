Issız Adam, Melekler ve Şeytanlar, F1 ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

F1, Issız Adam, Melekler ve Şeytanlar, Altına Hücum, Megan 2.0, Köpekle Kurt Arasında, Cesur Dinozor, Caretta Bobi yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri... Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 8 yeni film beyaz perdedeki yerini alacak. Vizyona girecek filmler arasındayer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

F1 Oscarlı oyuncu Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı, ünlü yönetmen Joseph Kosinski imzalı "F1", eski bir Formula 1 pilotunun, zor durumdaki bir takımı yeniden ayağa kaldırmasını ve yetenekli bir genç sürücüye rehberlik etmesini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Pitt'in yanı sıra Kerry Condon ve Javier Bardem gibi yıldız isimler de yer aldı.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR Tom Hanks, Ewan McGregor ve Stellan Skarsgard'dan oluşan oyuncu kadrosuyla yeniden vizyona girecek "Melekler ve Şeytanlar" filmi, sembol uzmanı Robert Langdon'un kadim bir düşman olan Illuminati'nin Vatikan'a yönelik ölümcül planını durdurmasını anlatıyor. İlk olarak 2009'da gösterilen ve Dan Brown'un aynı isimli kitabından uyarlanan filmin senaryosunda da David Koepp, Akiva Goldsman ve Dan Brown'ın imzası bulunuyor.

ISSIZ ADAM Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Issız Adam" da yeniden vizyona girecek yapımlar arasında. Melis Birkan ile Cemal Hünal'ın başrolü paylaştığı film, Alper adlı bir aşçı ile çocuk kostümleri tasarlayıp diken Ada'nın, aşklarını yaşayış biçimini ve modern yaşamın insanları nasıl yalnızlaştırdığını ele alıyor.

MEGAN 2.0 M3GAN filminin devamı niteliğindeki korku filmi "Megan 2.0", Gerard Johnstone yönetmenliğinde vizyona girecek. Film, yapay zeka robotu M3GAN'ın teknolojisi çalınarak oluşturulan robot Amelia'yı durdurması için M3GAN'ın yeniden uyandırılmasını işliyor.

ALTINA HÜCUM Charles Chaplin'in başrolde olduğu klasik sessiz komedi "Altına Hücum" (The Gold Rush) filmi, altın aramak için yola koyulan bir adamın hikayesini anlatıyor. Yönetmenlğini de Chaplin'in üstlendiği filmin konusu özetle şöyle: "Altın aramak için Klondike altın madenleri bölgesine giden The Tramp, burada çeşitli insanlık dramıyla ve zorluklarla karşılaşır. Kötü hava koşulları nedeniyle bir kulübede başka bir altın arayıcısı ve kaçak bir mahkumla yolları kesişen Şarlo kısa zamanda trajik olaylara şahit olur. Bu esnada insanoğlunun hırslı ve maddi yönlerini hayretle keşfeden Şarlo, sonunda altın madenleri bölgesine eriştiğinde artık bir maden işçisi olmak istemediğine karar verir."

CARETTA BOBI Burak Kaan Şimşeker'in yönettiği haftanın yerli animasyon filmi "Caretta Bobi" ise tehlikeli sulara yüzen Bobi'nin hikayesini minik izleyicilerle buluşturuyor.

CESUR DİNOZOR Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın animasyon filmlerinden "Cesur Dinozor", Ted adında bir çizerin yarattığı çizgi roman dünyasında yaşayan sevimli Diplodocus’un hayatını konu ediniyor. Çek Cumhuriyeti ve Polonya ortak yapımı filmin yönetmenliğini Wojtek Wawszczyk gerçekleştirdi.