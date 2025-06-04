Ballerina, Aşkın Yüzü, Siccin 8 ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 7 yeni film beyaz perdedeki yerini alacak. Vizyona girecek filmler arasında Ballerina, Siccin 8, Köpekler Kurtlara Karşı, Aşkın Yüzü, Hep Yek: Loto, Restart ve Elli'nin Canavar Takımı yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...



BALLERINA John Wick evreninde geçen Ballerina, ailesinin ölümünden sorumlu katilleri birer birer öldürmeye ant içmiş genç bir suikastçının intikam arayışını anlatıyor.

SICCIN 8 Ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşayan Fatih, karısı Berna’nın ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirir. Ancak bu karar, evin içindeki dengeleri geri dönülmez bir şekilde bozar. Sessizlikle gelen karanlık, her köşeyi sinsice sarar. Paranormal olaylar korkutucu bir hızla artarken, Fatih’in vicdanı da ağır bir bedel ödemeye başlar. Annesini geri getirme kararı ise her şeyi değiştirecektir. Çünkü eve dönen, artık annesi değildir.



AŞKIN YÜZÜ Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ kurar. Özlem, ilk kez biri tarafından fark edilmenin mutluluğunu yaşarken Özgür duygularını dışarı aktarmada oldukça zorlanır. Aşkı keşfeden Özgür, bir yandan duygusal engelleri aşmaya çalışırken diğer yandan kendini bir dönüşümün eşiğinde bulur.

HEP YEK: LOTO Parasızlıktan iddia bayisinde mucize arayan Altan ve Gürkan, yanlışlıkla 50 milyonluk şike kuponunu tutturunca hem mafyanın hem devletin hedefi hâline gelirler.

RESTART Mohamed, mütevazı bir telefon tamircisi, hayatını küçük çaplı ama hırslı bir influencer olan Afaf’la birleştirmek ister. Hayalleri için gereken maddi imkanlara ulaşmak adına aileleriyle el ele verip “influencer” olmaya çalışırlar. İşin içine çılgın menajer “Joker” de girince bir anda viral olurlar! Ancak like’lar arttıkça sevgi eksilir. Aile bağları zayıflar, aşk algoritmanın arasında kaybolur. Şimdi Mohamed’in, sanal şöhretin tozunu silkeleyip gerçek aşkını kurtarması gerekir.

KÖPEKLER KURTLARA KARŞI Freddy Lupin’in dileği beklenmedik bir şekilde gerçekleşir ve onu bir kurda dönüştürürken yaramaz bir ay parçasını da dünyaya getirir. Ancak bu düzensizlik, dünya ile ay arasında büyük bir uyumsuzluk yaratır! Freddy, bu kozmik karmaşayı düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için cesaretini, zekasını ve arkadaşlarının yardımlarını kullanarak heyecan dolu bir maceraya atılır.