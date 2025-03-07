Bu hafta kültür ve sanat dolu: Kaçırılmayacak etkinlikler

Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:18

Güncelleme: 07.03.2025 - 15:18

Bu hafta sinema, tiyatro, konserler ve sergilerle sanatseverleri bekleyen dopdolu bir program var. Yeni vizyona girecek filmler, sahnede devleşen tiyatro oyunları ve müzik şölenleri izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sinemaseverler için bilim kurgu, dram, animasyon ve korku türlerinde birbirinden farklı yapımlar vizyona giriyor. Robert Pattinson’lı Mickey 17, bilim kurgu dünyasına farklı bir soluk getirirken, Türk sinemasından Çiğdem, baraj yapımı nedeniyle boşaltılan bir köyde eğitim için mücadele eden bir kadının ilham verici hikâyesini anlatıyor. Animasyon severler için Ozi: Doğanın Koruyucusu, küçük bir orangutanın ailesini bulma yolculuğunu konu alıyor. Korku türünde ise Hamia: Muskanın Cini ve Üç Harfliler: Fal, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatacak.

SAHNE SANATLARINDA BÜYÜK BULUŞMALAR: TİYATRO, BALE VE KONSERLER

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), sanatseverleri tiyatro, bale ve müzikallerden oluşan özel bir programla ağırlıyor. Modern dans gösterisi Dans Adrenalin, müzikle tedavi temasını işleyen Tedavüyyeü’l Müsıkiye ve Brahms ile Schumann’ın eserlerine hayat veren İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konseri, haftanın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor. Shakespeare’in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev’in müzikleriyle sahnede bambaşka bir boyut kazanırken, Viva Verdi konseri ise opera tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Tiyatroseverler için de sahneler hareketli! Kan Kardeşler müzikali, Liverpool’un yoksul mahallelerinden gelen iki kardeşin dokunaklı hikâyesini sahneye taşırken, Gökyüzü, adalet arayışındaki 12 kadının gerilim dolu hikâyesini anlatıyor. Hayâl-i Temsil, Türk tiyatrosunun öncü kadınları Afife Jale ve Bedia Muvahhit’in hayatlarına ışık tutuyor. Kahkahalarla dolu bir tiyatro şöleni arayanlar için Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü, hayallerinin peşinden giden bir grup insanın hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. Çocuklar için Kırmızı Kanatlı Baykuş, dostluğun ve dayanışmanın önemini anlatan sıcacık bir hikâye sunuyor.

Operaseverler içinse büyük bir klasik sahneye taşınıyor. Puccini’nin unutulmaz eseri Madama Butterfly, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Japon kültürü ile Batı dünyası arasında sıkışan bir aşk hikâyesini anlatan bu başyapıt, 12 Mart-30 Nisan tarihleri arasında Opera Sahnesi’nde izlenebilir.

SANAT GALERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN SERGİLER: BELLEK, DÖNÜŞÜM VE YARATICILIK

Sanat galerileri de bu hafta ziyaretçilerine ilham verici sergiler sunuyor. Çanakkale Bienali’nin 20 yıllık arşivini içeren Paylaşılan Bellek sergisi, CerModern’de sanatseverleri bekliyor. Yeryüzü Halleri, ekoloji ve sanatın kesişimini işlerken, İsimsiz/Untitled sergisi, grafik sanatçısı Uğurcan Ataoğlu’nun çizgilerini üç boyutlu keşfe dönüştürüyor. Fotoğraf sanatının büyük ustalarından Ara Güler’in objektifinden çıkan portrelerin yer aldığı Bir Avuç Güzel İnsan, edebiyat dünyasının dev isimlerine ışık tutuyor. İstanbul’un edebiyat tarihindeki yansımalarına mercek tutan Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi ise Meşher’de ziyaret edilebilir.

Bunun yanı sıra, sanat ve psikolojiyi bir araya getiren Inhibition/Exhibition sergisi, Cem Mumcu’nun insan doğasının bastırma ve dışa vurum arasındaki gerilimini keşfettiği eserleriyle Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Malzeme, dönüşüm ve doğa temalarını ele alan Cansu Sönmez’in Soğuk Su Kadar Eski Bir Tat adlı sergisi ise, alternatif malzemeler ve sürdürülebilir sanat anlayışıyla Pg Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Bu hafta kültür ve sanatla iç içe olmak isteyenler için şehir dopdolu! Kaçırmamak için takviminizi oluşturun, sanatın büyüsünü doyasıya yaşayın.