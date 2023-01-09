Bu listede olmak ölüm kalım meselesi!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 00:02

Güncelleme: 09.01.2023 - 00:02

İrlanda kıyılarındaki uzak bir adada geçen Davetli Listesi’nde (Epsilon Yayınevi) mutlu çiftimiz; Download isimli derginin sahibi akıllı, hırslı, büyüleyici Jules Keegan ve bir realite TV şovunun yıldızı olan yakışıklı, çekici, gösterişli Will Slater.

Eski dostlarının, sınıf arkadaşlarının ve aile bireylerinin davetli olduğu buluşma, gelin ve damadın umduğu kadar sorunsuz geçecek mi? Eski sırlar, kızgınlıklar ve kıskançlıklar yeniden canlanacak mı?

Geleneksel suç romanı yapısı ile ortaya çıkmaması gereken yüksek riskli sırları merkezine alan Davetli Listesi, Agatha Christie yapıtlarının klasikleşmiş gerilimini yaşatıyor.

Kitap düğünden birkaç gün öncesinde başlıyor. Konuklar İrlanda kıyılarındaki Cormorant Adası’nda bir araya geliyor. Mükemmel bir düğün için tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Ancak şampanyalar patlatılıp şenlikler başladığında mutlu bir düğüne aralanacağını düşündüğümüz olaylar zinciri korkunç bir cinayete bağlanıyor.

Çiftin mutluluğunu kim gölgeliyor? Ölen kim, katil kim? En önemlisi: Neden? Yazar, düğünde yaşanan bu cinayetin gizemini ve sorularımızın yanıtlarını, hikâyeye ilmek ilmek işliyor.

Lucy Foley, Davetli Listesi’nde kurguladığı bu adada, ürkütücü atmosferde bir düğün mekânı yaratıyor. Detaylı betimlemeler, perili tarihi geçmiş, tehlikeli arazi, sarp kayalıklar, karanlık gizli ada noktaları ve yaklaşan bir fırtına ile uğursuz bir hava… Adanın etrafını saran hırçın dalgalar gibi zaman da gelgitli. Şimdi ile geçmiş çalkantılı ve ürkütücü bir şekilde bizi geleceğe hazırlıyor.

Olaylar birkaç farklı karakterin ağzından birinci tekil şahıs olarak anlatılıyor. Anlatıcıların yaşamları sürükleyici bir akışla kesişiyor. Işıltılı kalabalıkta herkes birer şüpheliyken keskin gözlü okuyucular, Foley’nin kitabının anlatıcılarının değişen profillerine ve bakış açılarına bakarak ipuçlarını keşfediyor.

Başlarda oldukça yüzeysel görünen geçişken bölümler gittikçe derinleşiyor ve karakterlerin en derin yaralarına iniyor.

Lucy Foley, sunduğu korkutucu manzarada gelinliğin beyazından kanın kırmızısına geçiş yaparken, sınıfsal farklılıkların getirdiği zorluklara ve akran zorbalığına da nokta atışı yapıyor.

Her ayrıntısı ustalıkla planlanmış Davetli Listesi; gizemler, saklanmış bulmacalar, karşı konulamaz insan dramaları ile gerilimi somut bir şekilde ensenizde hissettirecek.