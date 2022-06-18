Bu toprakların bereketi, dans ile birleşince gençler kendini dansla ifade etti

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Mustafa Erdoğan ve ekibi öyle güzel işler yapıyor ki, Anadolu’nun bağrından “Sarı Gelin” türküsünü Kafkas dansı ile sentezliyor, ritmik jimnastik ile biçimleyip, bir anda izleyiciyi fonda pancar motorları arasında Karadeniz’e ağ attırıyor. Uzun yıllardır emek veriliyor ama bu kez öğrenciler arasında ilkokul öğrencileri de var. Miniklerden birinin ayakkabısı dans sırasında fırlayınca, hiç ağlamadan, moralini bozmadan öyle güzel alıp, giyiyor ve dansına devam ediyor ki işte spor ve müziğin birey üzerinde özgüven etkisi. Kimisi de o kadar çok güveniyor ki ekibin hepsi sahneden inerken bir tanesi perdenin arkasına inmemek için saklanıyor. Ve o çocuk herkesi doğallığı ile güldürüyor.

KARDELENLER DE ARALARINDA

Tam bir kültür mozaiği sunan Anadolu Ateşi’nin içinde bu yıl “Her eğitimli kadının Cumhuriyet’e borcu var” diyen Prof. Dr. Türkan Saylan’ın “Kardelen”leri de var. Zorba’dan Karadeniz’e ne de güzel performans sergiliyorlar.

Mustafa Erdoğan’a yoğunluk arasında sorduk, “Gençler önümüzdeki sezon bu yıl başladıkları eğitime devam edecekler” dedi. Hem görsel, hem işitsel gösteri “Hayat Bayram Olsa” ve Barış Manço şarkıları eşliğinde öğrencilerin sevinç çığlıkları ile tamamlanırken şimdiden gelecek yıl öğreneceklerinin heyecanı vardı.