Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü: Perde kapanmasın!
Dostlar Tiyatrosu o sene “Aymazoğlu ve Kundakçılar” adlı oyun ile sahnedeydi. Yıl 2005. Oyunda kimler yok ki Genco Erkal, Meral Çetinkaya, Beyti Engin... Büyük bir heyecan ile gittiğim yer, Muammer Karaca Tiyatrosu. Bugün tiyatronun perdesi yine açılamadı.
Yıldız Kenter, adı gibi sahnenin yıldızıydı. Her sahneye çıktığında devleşirdi, sahnede kocaman bir kadın olurdu. En son “Kraliçe Lear” adlı oyunda seyrettiğim ustanın evi, Kenter Tiyatrosu’ydu. Müşfik Kenter ile kurdukları tiyatrodan kimler geçmedi ki. Türk tiyatro tarihinin özeti gibidir Kenter Tiyatrosu ve Muammer Karaca Tiyatrosu. Mekânlar içinde barındırdıkları isimleriyle tarihe geçerler. Kenter Tiyatrosu’nun da bugün perdesi kapalı.
İki tiyatronun da perdelerinin açılacağı günü heyecanla bekliyoruz. O zaman Dünya Tiyatro Günü daha bir anlam kazanacak.
Bu yıl ulusal bildiriyi gazetemizin yazarı, tiyatro eleştirmeni ve akademisyen Prof. Dr. Ayşegül Yüksel kaleme aldı. Uluslararası bildiri ise Mısır’dan usta tiyatro ve sinema sanatçısı Samiha Ayoub tarafından yazıldı.
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