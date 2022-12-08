BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

08 Aralık 2022 Perşembe, 00:03

- İkinci Dünya Savaşı hakkında bir çocuğun gözünden yazılmış en başarılı ve sarsıcı romanlardan, ailesiyle 1943’te, Auschwitz cehennemine gitmek zorunda kalan dokuz yaşındaki Bruno’nun hikâyesi ünlü yapıtı Çizgili Pijamalı Çocuk’un (Çev. Tülin Törüner, Tayfun Törüner / Tudem Yay.) devamı niteliğindeki, bu kez yaşananları yetişkin cephesinden, abla Gretel’in gözünden anlatan Artık Hiçbir Yer Ev Değil (Çev. Olcay Mağden / Tudem Yay.) ile John Boyne kapağımızda. Olcay Mağden’in yazısı...

- Tüyap 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı (3-11 Aralık) doludizgin devam ediyor! İstanbul’da zorunlu salgın arasından sonra kitapseverler, yazarlar ve yayıncıları buluşturan kentin önde gelen etkinliklerinden fuar, hasrete yazar-okur buluşmaları, sergiler, imza günleri, paneller zincirinden oluşan yüzlerce etkinlikle nokta koyuyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk açılış konuşmasında, Tüyap 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın yayınlanmış ve mevcudu bulunan 350 binden fazla kitap çeşidinin en az 200 bine yakın adediyle kültürel çeşitliliğin sergilendiği ve okurla kitapların buluştuğu en önemli alanlardan birisi olma özelliğinde olduğuna dikkat çekti.

Yayıncılığımızın 2021’de ürettiği 95.112 toplam başlık sayısıyla WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) ve IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) yayınladıkları rapora göre dünyada 5. sırada sektör büyüklüğü olarak da dünyada 10. sırada yer aldığını ve bunun hiç kuşkusuz ülkemizde bağımsız yayıncıların başarısı olduğunu ifade etti.

Kocatürk bu yıl yayıncılığımızın en zorlu yıllarından birinin yaşandığına da dikkat çekerek hükümetten beklentileri şöyle diye getirdi:

“Halk Kütüphanelerine kitap alımlarının bütçesinin artırarak okurumuzun kitaba erişiminin kolaylaştırması. Kâğıt endüstrimizin tekrar ayağa kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması. Kâğıt endüstrisinin kurulacağı zamana kadar kâğıtta sübvansiyon uygulanması. Yayıncıların KDV alacaklarının bir kereliğe mahsus ödenmesi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı her okula bir kütüphane kampanyası çerçevesinde bağış kitaplar yerine bütçe ayrılarak okul kütüphanelerine kitap alımının yapılması. Yerel yönetimlerin de halk kütüphanelerine benzer şekilde kütüphanelere kurması ve bütçe ayırarak kitap alınması. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun güncellenmesi. Sektörün beklediği Yazılı Kültürü Koruma Kanunu’nun bir an önce çıkarılması.”

Düşünce ve İfade Özgürlüğü’nün, Yayınlama Özgürlüğü’nün önemini de vurgulayan Kocatürk’ün sonuna kadar katıldığımız sözleriyle bitirelim:

“Ülkemizde her geçen gün daha çok kitap okurlardan koparılıyor, saklanıyor, erişilmez kılınıyor. Kitapların içerikleri nedeniyle yayınevlerine, yazarlara, çevirmenlere, matbaalara soruşturma ve davalar açılıyor. Kitap toplatma, yasaklama ya da poşete sokma kararları hızla artıyor.

(…) Merak ettiğimiz, ilgilendiğimiz, okumak istediğimiz her konuda kitaplara erişmek, yasalarla korunan hakkımızdır. Hiçbir kurum ya da kişi, kitap seçme ve okuma hakkımızı elimizden alamaz. Yazarların kurgularına, sanatçıların görsel anlatımına, dilin zenginliklerine yasak getirilemez, müdahale edilemez.

Kitap suç aleti değildir. (…)

Bizler; okurlar, yayıncılar, yazarlar, çevirmenler, çizerler, editörler, matbaacılar, kâğıtçılar, dağıtımcılar, kitapçılar, telif ajansları, eğitimciler, kütüphaneciler, akademisyenler, medyacılar… hepimiz kitapları seviyoruz. Tüm kitapseverler olarak hep birlikte yasakçı zihniyete karşı çıkıyor ve diyoruz ki: KİTABIMA DOKUNMA!”

İyi okumalar…

Gamze Akdemir



