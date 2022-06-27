Bülent Ortaçgil’in 50. sanat yılı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu tarihi gecelerinden birini yaşadı 25 Haziran’da. Ne de olsa müzikteki 50. yılını kutlayan Bülent Ortaçgil ve bu 50 yılda ona bu yolda eşlik edenler, yolu bir şekilde onunla kesişenler ve artık aramızda olmasalar da sesi, nefesi duyulanlar vardı sahnede. Sadece sahneye çıkanların isimlerini sıralasak bile ciddi bir festival kadrosu çıkar ortaya, siz anlayın artık.

ERKAN OĞURSUZ OLMAZ

Yaklaşık üç saat süren konsere “Suna Abla” ile başladı Ortaçgil. Sonra da yola çıkarken bir süre birlikte de çaldığı Ahmet Güvenç’i sahneye davet

edip ilk günleri andı ve sonra uzun süredir birlikte çaldığı ekip arkadaşlarını tek tek sahneye davet ederek geceyi rayına oturttu. Erkan Oğur (perdesiz gitar), Cem Aksel (davul), Baki Duyarlar (tuşlu çalgılar), Erdal Akyol (kontrabas) ve birkaç parça sonra sahneye gelip konser sonuna dek gruba dahil olan Akın Eldes (elektrikli gitar) sahnede bir iki parça hariç son anlara dek sanatçıya eşlik ettiler.

Herkesin kişisel tarihinde birkaç Bülent Ortaçgil şarkısı vardır mutlaka. Benim de var. Bunlardan ilkini Tuna Kiremitçi söyledi “Yağmur”, “Olmalı mı

Olmamalı mı?” şarkısını ise Nejat Yavaşoğulları ile birlikte söyledi Ortaçgil. Sahnede paylaşılan anılar, espriler, kahkahalar ve gelen konuklarla Ortaçgil arasında geçen duygu alışverişi muhteşemdi.

Harun Tekin “Değirmenler” için geldi sahneye. “Bu İş Zor Yonca”yı yorumlamak ise Hayko Cepkin’e düşmüştü. Kendi tarzını fazla öne çıkarmadan parçayı yorumlayan Hayko şüphesiz gecenin en esprili ismiydi ve öğrencilik yıllarından anlattığı bir iki anekdotla herkesi kırıp geçirdi.

SAHNE KADINLARIN

Redd, Teoman, Hüsnü Arkan ve Grup Gündoğarken gibi çok sağlam performanslar sunan isim ve gruplar vardı ama gecenin yıldızları kesinlikle kadın şarkıcılardı. Birsen Tezer’in olağanüstü “Çığlık Çığlığa” performansını dinlemek sanırım Türkiye’de çok az kişiye nasip olacak bir şanstı. Ceylan Ertem’in “Bozburun”, Jehan Barbur’un “Eylül Akşamı” yorumları da müthiş performanslar olarak geceye asılı kaldı. Sahneye son gelen Zuhal Olcay’ın “Beni Kategorize Etme” ve ilk yarıda çıkan Aylin Aslım’ın “Mavi Kuş” yorumları da akıllarda yer ettiler. Sanırım kadınlar Ortaçgil’in şarkılarına daha cesaretle yaklaşıyor.

MUHTEŞEM FİNAL

Konserin finali ise tarihi geceye yakışacak nitelikteydi. Gece boyunca sahneye çıkan herkesin buluştuğu ve “Benimle Oynar mısın?” adlı Ortaçgil klasiğini söyledikleri anlarda kime odaklanacağımızı şaşırdık. Parçanın sonlarında Hayko Cepkin’in “Oynarız hocam” çıkışı herkesi güldürdü. Sonrasında kapanan perdeye rağmen izleyici tiyatroyu terk etmedi ve uzun süre tezahürat yapınca Ortaçgil gelip konuk sanatçılarla iki şarkı daha söyledi. Sonrası çok güçlü ama zamanla silinmeye mahkûm anılar...

SAHNEDE KİMLER VARDI?

Tuna Kiremitçi, Grup Gündoğarken, Hüsnü Arkan, Aylin Aslım, Serdar Ateşer, Nejat Yavaşoğulları, Redd, Ceylan Ertem, Gürol Ağırbaş, Jehan Barbur, Boğaziçi Caz Korosu, Teoman, Harun Tekin, Hayko Cepkin, Birsen Tezer, Zuhal Olcay

