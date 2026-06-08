Bulutsuzluk Özlemi belgeseli vizyonda

Belgeselde ülkemizin sadece kendi besteleri ile konser verme ve Türkçe sözlü rock müzik yapmada 40 yılı aşan kararlı duruşuyla öncü ve ilham kaynağı olan Bulutsuzluk Özlemi’nin sevgi ve dostluğa dayalı yolculuğu gözler önüne seriliyor.

Yapımcılığını Bir Film’in üstlendiği, müziğin ve sanatın direniş gücünü odağına alan belgeselde grubun 40. yıl konseri için hazırlanan büyük prodüksiyonun kayıtları, ilk kez gün yüzüne çıkan arşiv görüntüleri, grubun kurucusu besteci, gitarist, vokalist Nejat Yavaşoğulları ve eski yoldaşı piyanist, besteci, vokalist Sina Koloğlu ile müzisyen, müzik yazarları, aralarında yazarımız ressam Bedri Baykam’ın da olduğu dostların anlattıkları yer alıyor.



Belgesel hem grubun hem de Türkiye’nin sosyo-kültürel ve siyasi tarihini yansıtıyor.