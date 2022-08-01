Burhaniye’de yazarlar geçidi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Burhaniye Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi gören yazarlardan biri de Buket Uzuner’di. Gelibolu ve Ateş, Su gibi kitaplarını imzalayan yazar daha sonra mitolojiden örneklerle Gelibolu’yu anlattı.

Gılgamış Destanı’ndan pasajlar okudu. Kitaplarında da mitolojiden yararlanan yazar okurlarıyla güzel bir iletişim kurarak ilgilerini çekti. Buket Uzuner’i dinlerken, çalışır, ilginç konular yazarsan okuyucu seni buluyor. Buket Uzuner toplumsal çalışmalarıyla, söyleşileriyle aranan, okunan, dinlenen bir yazar. Burhaniye Kitap Fuarı’nda önceki günlerde genç yazarlar Halk TV programcılarından Can Coşkun ve yazar Nebahat Vanizor da okurlarıyla buluştu. Türkiye ve Dünyada evrim üzerine çok sayıda önemli kitaplar yazan Prof. Ali Demirsoy ve 12 yaşındaki oğlu Ali Evren Demirsoy’un yazdığı iki öykü kitabıyla okurlarıyla buluşması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Baba oğul yan yana kitaplarını imzaladı. Prof. Ali Demirsoy’un Kemaliye’deki kendi adını taşıyan doğa müzesi ise pek çok gezgini Kemaliye çekiyor. Burhaniye Kitap Fuarı bugün etkinliklerle son buluyor.