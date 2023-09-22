'Bursa Bülbülü' 6 Ekim'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak

Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" filmi, 6 Ekim'de vizyona girecek.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:38
'Bursa Bülbülü' 6 Ekim'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak
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Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı “Bursa Bülbülü” ile sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" filmi, 6 Ekim'de vizyona girecek.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, senaryosunu Demirer'in yazdığı filmin yönetmenliğini Hakan Algül yaptı.

Filmde Demirer'in yanı sıra Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu, Melek Baykal, Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker ve Irmak Ecem Aydemir rol aldı.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980'lerde, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz'in, Taşkın'la karşılaştıktan sonra hayatının değişmesi ele alınıyor.


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