Ünlü komedyen Ata Demirer diziye başlıyor: Netflix’te yayınlanacak!

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Netflix’e dizi çekecek. Dizinin 8 bölümden oluşacağı iddia edilirken, çekimlerin ise Urla’da yapılması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:10
Ünlü komedyen Ata Demirer diziye başlıyor: Netflix’te yayınlanacak!
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer’in de Netflix’te dizi hazırlığında olduğu iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, daha önce Disney Plus’ta ‘Bursa Bülbülü’ filmini seyirciyle buluşturan Demirer, Netflix’te 8 bölümden oluşan bir dizi çekecek. 

Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan‘ın ortağı olduğu BKM Film imzalı dizinin adı ise “Bir İhtimal Daha Var” olacak.

“Bir İhtimal Daha Var“ın yönetmen koltuğunda Ata Demirer‘in yol arkadaşı Hakan Algül oturacak. Oyuncu seçimleri başlayan dizinin Urla‘da çekilmesi planlanıyor.


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