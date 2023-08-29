Ata Demirer 22 kilo verdi: Zayıflığının sırrı çok basit!
Ünlü komedyen Ata Demirer verdiği kilolarla sosyal medyada gündem oldu. Peki Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutulan sanatçının zayıflık sırrı ne?
Verdi kilolarla sosyal medyada sık sık gündem olan Ata Demirer, Cunda gezisinden pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni topladı. Ata Demirer'in son halini görenler komedyenin zayıflama yöntemini merak etti.
Ata Demirer geçtiğimiz yıl kilolarından kurtulmak için harekete geçmişti ve 5 ayda 22 kilo vermişti. Doğayla iç içe yaşamı ile dikkat çeken Ata Demirer son olarak Cunda'dan pozlarını paylaştı.
Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip zayıflama sırrını paylaşmıştı.
EKMEĞİ KESİNCE ZAYIFLADI
Ata Demirer "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir..." demişti.
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