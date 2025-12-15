Bursa’da 15. kez uluslararası fotoğraf festivali başladı: Zamanı ‘kıran’ görüntüler

Bursa’daki derneğin adı BUFSAD, yani Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği. Bursa’dan çok sayıda sanatçı çıkmıştır, o yüzden böyle bir derneğin olması şaşırtıcı değil. BUFSAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’yle işbirliği içinde bu yıl 15. kez Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’ni (FotoFest) düzenliyor. Açılışı 12 Aralık’ta yapılan festival, “kırılma zamanı” temasıyla 12 Ocak’a kadar şehrin meydanlarında ve kültür merkezlerinde görülebilecek. Festivalin bu yılki küratörlüğünü Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan üstleniyor.

Toplumsal ve kişisel kırılmaların farklı coğrafyalardan yansımalarını izleyiciyle buluşturan 15. FotoFest, geniş bir seçkiyle fotoğrafın dönüştürücü gücünü hem küresel hem yerel ölçekte tartışmaya açacak. Türkiye’den Murat Germen, Altan Bal, Kurtuluş Arı’nın da aralarında bulunduğu isimler söyleşilerde halkla buluşacak. Örneğin hafta sonu “Fotoğrafçı Konuşmaları” başlığı altında Bülent Kılıç, Rana Öztürk, Laura Chen gibi isimler söyleşi verdi. Öte yandan Germen’in yanı sıra Handan Dayı, Arjen Zwart gibi birçok isim tarafından festival boyunca atölyeler düzenlenecek.

Sergi mekânları Tayyare Kültür Merkez UNESCO Meydanı, Zindankapı, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galersi, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi, Nâzım Hikmet Kültürevi, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Meteor Balat Kültürevi gibi çok sayıda mekâna yayılacak. Böylesine faydalı bir festival için bir de not düşmekte fayda var: Özellikle aralarında dünyaca ünlü fotoğrafçıların ve fotoğrafların da olduğu bu gibi “göze hitap eden” etkinlikler düzenlenirken şehrin her noktasında festivalin coşkusunu yaşatmakta yarar var. Tüm dünyada bunun örnekleri görülebilir.

Örneğin üstgeçitlerdeki reklam panolarında, tren (tramvay) istasyonlarında, geniş caddelerde yol kenarlarında, yani insanların günlük hayatlarını sürdürürken önlerinden geçmeleri sağlanabilir. UNESCO ve Ertuğrul Bey meydanları bunun güzel bir örneğini oluşturuyor.

BOZBEY: ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin açılış töreninde konuşurken sanat alanında Bursa’nın zenginliğine işaret etti.

Bursa’da 15 günde bir sanatla ilgili etkinlikler yapılmasını amaçladıklarını söyleyen başkan Bozbey, “Biz her yıl çıtayı yükselterek sürdürdüğümüz FotoFest’in çok daha güçlü, çok daha etkili bir festival olması için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” diye konuştu. Bozbey, tüm fotoğraf sanatçılarını ve fotoğraf gönüllülerini kutladı.

‘BİR KARŞI DURUŞ BİÇİMİ’

Festİvalin küratörleri Gülbin Özdamar ve Özcan Yurdalan, sergi metninde festivali ve başlığını şu sözlerle anlatıyor: “Bursa FotoFest bu yıl ‘kırılma zamanı’ temasıyla fotoğrafı hafıza, direniş, umut ve yeni bakış açılarının ekseninden bir kez daha düşünmeye davet ediyor. Çünkü kırılma anları, bir belirsizlik, bir kırılganlık ve dirençlilik anında bir durup bakma çağısıdır. Bu festival, fotoğrafın bu benlik olmasının yanı sıra bir tanıklık, bir uğraş ve bir karşı duruş biçimi olduğuna inanmaktadır. Kırılma zamanı sadece bir yitimi değil, hatırlayarak onarmanın ve umudu da çoğaltmanın adıdır. Çünkü bireysel ve toplumsal kırılmalar, hegemonik anlatıları sorgulayarak radikal bir umut potansiyeli yaratır.”