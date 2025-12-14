Vaclav Cerny'den Trabzonspor maçı açıklaması: '2 farkla öndeyseniz...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 22:57:00
Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, 3-3 berabere biten Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele sonrası maçta 2 gol kaydeden Vaclav Cerny, açıklamalarda bulundu.

"2 GOL YEMEMELİSİNİZ AMA..."

Maçı değerlendiren Çek yıldız, "Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farkla öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Cerny, "Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız" sözlerini sarf etti.

