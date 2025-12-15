Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pes artık!
Adnan Dinçer
Pes artık!

15.12.2025 04:00
İki devrede iki farklı Beşiktaş vardı sahnede. İlk yarı Toure’nin kırmızı kartına kadar Trabzonspor gibi zirveyi yakalayan bir takıma karşı topu rakibine bırakan, sahada doğru yerleşen, hızlı hücumlarla skoru yakalayan Beşiktaş vardı sahada... Önce 2-0’la sonra 3-1’le 2 farklı skor avantajını bulan Siyah-Beyazlılar, Toure’nin bana göre haksız kırmızı kartı nedeniyle adeta “fabrika ayarlarına” döndü. 10 kişi oynamak her zaman zordur ama bir takım bu kadar da geriye yaslanmaz, neredeyse kendi ceza alanında 10 kişi ile kalesini savunmaz! Oysa Cerny, Orkun, Rashica, Ndidi gibi isimler topu biraz ayağında tutabilir, pas kurgusunu doğru kurabilir ve savunmasına nefes aldırabilirdi. Onlardan çok kaleci Ersin’in mücadelesini izledik! Jurasek karşı karşıya pozisyonda golü atsa veya boştaki Abraham’a verse maç 4-2’ye gelecek. O yapamadı, Zubkov attı 3-3 oldu. Beşiktaş’a ne demeli: Pes artık!

