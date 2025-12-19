Bursa Devlet Tiyatrosu 'Süt Kardeşler' oyununun prömiyerini yaptı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 23:52:00
Güncellenme:
AA
"Süt Kardeşler" oyunu Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sanatseverlerle ilk kez buluştu.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden "Süt Kardeşler" oyunu, sanatseverlerle ilk kez buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, rejisörlüğünü Sinan Pekinton'un üstlendiği oyun, yanlış anlaşılmaların, kimlik karmaşalarının ve birbirini kovalayan tatlı telaşların iç içe geçtiği sahnelerle seyirciye komedi dünyası sunuyor.

İsmail Galip Arcan'ın kaleme aldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral, ışık tasarımı Mahir Köksal, kostüm tasarımı Berna Yavuz, müzikleri İlke Ulaş Kıvanç imzasını taşıyor.

