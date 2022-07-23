Büyük Felaket filmi konusu nedir? Büyük Felaket filmi oyuncuları kimlerdir? Büyük Felaket filmi IMDb puanı kaç?

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:18

Durdurulamayan ve sonrasında günlerce sürecek olan yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekibin ölüm kalım savaşı verdiği hikayenin ele alındığı Büyük Felaket filmi, The New York Times'ta yayınlanan "Deepwater Horizon'un Son Saatleri" adlı makaleden uyarlanmıştır. Peki, merakla izlenen filmin ayrıntıları nedir? İşte Büyük Felaket filmine dair akıllara gelen soruların cevabı...



BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?



Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Filmin oyuncu kadrosunda Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.



BÜYÜK FELAKET FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı 7.1\10 olarak karşımıza çıkıyor. Film dünya çapında genel olarak eleştiriler aldı, ancak 156 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 121 milyon doların üzerinde hasılat elde eden bir gişe fiyaskosu olmuştur.